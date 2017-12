RECENZIA/HUDBA S džezovým dievčaťom a s príjemnou hudbou

Diana Krall: The Girl In The Other Room * Verve Music * 55 min.

22. dec 2004 o 11:00 PAVEL MALOVIČ(Autor je publicista a pesničkár)

Diana Krall v pražskej T-Mobile aréne pred niekoľkými dňami. FOTO - ČTK

Vo všeobecnom pop-džezovom povedomí sa na jednu z najzaujímavejších súčasných osobností vyprofilovala žiariaca superstar - Diana Krall, kanadská speváčka a klaviristka s koreňmi zo strednej Európy. Nedávno hrala v Prahe a vo Viedni, v roku 2004 sa však okrem koncertovania venovala aj štúdiovej práci, ktorej výsledkom je album The Girl In The Other Room. Jej pôvodný záber obsahoval najmä svojsky licencovanú interpretáciu a nahrávky vybraných baladických štandardov spolu s hitmi swingovej éry. To ju postupne vynieslo aj medzi najlepšie predávaných džezových interpretov konca milénia (najmä CD Love Scenes z roku 1997). Čas a vplyvy okolia vrátane pôsobenia jej pomerne "čerstvého" anglického manžela Elvisa Costella, slávnej nadžánrovej autorskej i speváckej osobnosti, priniesli prvé samostatné autorské kroky. Na novom albume sa to týka invenčného skomponovania polovice z dvanástich prezentovaných piesní. Isteže, pesničky nesú jasnú pečať vplyvov džezových evergreenov, ale nachádzame aj pôsobenie iných vzorov, napríklad krajanky a folkovej hviezdy Joni Mitchell, ktorej jednu z najslávnejších piesní Black Crow Diana Krall na tomto CD pozoruhodne interpretuje a odhaľuje. Okrem toho nájde poslucháč aj precízne adaptované kúsky od Toma Waitsa (Temptation je obzvlášť vydarená záležitosť!), amerického džezového pesničkára Mose Allisona (Stop This World) alebo spomínaného Elvisa Costella. Ten sa svojou poetikou podieľa na textoch pôvodných pesničiek svojej manželky, keď jej veršovou úpravou vkladá do spevu spomienky a rozprávania. Muzikantsky bezchybný, prevažne komorný baladický album, ktorého príjemnú melanchóliu však dokáže Diana Krall pokojne "prevalcovať" napríklad priamočiarym blues od Bonnie Raitt Love Me Like A Man, sa dá počúvať všade a naozaj pri každej príležitosti. Je totiž príjemný. Na dokreslenie portrétu famóznej speváčky a klaviristky určite poslúži aj jej nové DVD Live At The Montréal Jazz Festival, na ktorom znie ešte lepšie a živšie ako na štúdiových nahrávkach.