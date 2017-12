Absolonová miluje "vianočný gýč"

Bratislava 22. decembra (TASR) - Na partnerovu trpezlivosť sa nemôže sťažovať česká muzikálová speváčka Monika Absolonová.

22. dec 2004 o 13:30 TASR

Ako tradičný muž a navyše horlivý "harleják" pochopiteľne nemá žiadny vzťah k vianočnej výzdobe bytu, ale speváčkinu vášeň pre gýč, ktorú ako so smiechom Monika tvrdí, zdedila po mame, toleruje. "Veľmi ho obdivujem. Nielen preto, že prekúsal, že má doma speváčku, ale zároveň prežil aj výzdobu svojho typicky chlapského bytu. Prvýkrát v živote som sa totiž k niekomu nasťahovala. Úplne som mu ten byt prezdobila a stále dookola sa ho pýtam, či sa mu to páči," smeje sa Absolonová, ktorá takmer dvojmetrovému priateľovi hviezdami navešanými zo stropu poriadne skomplikovala život. "Síce sa o to zabíja, ale úžasne to toleruje," dodáva Monika, ktorá sa so sviatočnou výzdobou popasovala už počas choroby na konci novembra. "Pozerala som cez umyté okná, nudila som sa, a takto to dopadlo. Vianoce milujem, mám rada tie tradície, a najmä ten ďgýčď, ktorý k nim patrí."

Speváčku bavia samotné sviatky a dokonca jej ani nevadí predvianočný zhon, pretože darčeky nakupuje systematicky so zoznamom v ruke. "Nič ma potom už neprekvapí. Keby som išla bez neho, nakúpila by som kopec hlúpostí a nič poriadne," prezrádza recept na predvianočnú pohodu, ku ktorej neodmysliteľne patrí aj jej predštedrovečerný žúr s kamarátkami a pečenie tradičných vianočiek. "Moja babička strašne dobre pečie, ale v rámci šetrenia začala dávať do vianočiek málo mandlí a hrozienok. Pritom ich má dosť, lebo jej ich s mamou vždy nakúpime. No a keď som raz tak sťažovala, babička mi povedala, že keď som taká múdra, tak nech si to upečiem sama. Tak som povedala dobre a začala som piecť vianočky a na Veľkú noc mazance. Urobila som si z toho tradíciu, vlani som ich upiekla osem a rozdávam ich rodičom a kamarátom," rozpráva. Pečie ich vždy celý deň 23. decembra. "Potom si pekne upracem a keďže všetky moje kamarátky už majú deti, večer prídu ku mne bez nich, ja uvarím víno, vždy ho hrozne osladím, no a sedíme a hrozne sa s dievčatami ďspumprlíkujemeď," teší sa aj na tohtoročnú babskú vianočnú jazdu Absolonová, ktorá po Vianociach odcestuje aj s priateľom do Egypta, kde spoločne strávia koniec roka.