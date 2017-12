Stále divoké roky Toma Waitsa

Americký pesničkár prichádza s novým albumom Real Gone, ktorý sprevádza aj jeho biografia Napísať biografiu o Tomovi Waitsovi, znamená prehrabať sa množstvom jeho rozhovorov, v ktorých tento kalifornský spevák a skladateľ tvrdí vždy niečo iné. Jeho ...

Tom Waits počas novembrového koncertu v Londýne, obálka jeho knihy a nového albumu Real Gone. FOTO - TASR/EPA



Napísať biografiu o Tomovi Waitsovi, znamená prehrabať sa množstvom jeho rozhovorov, v ktorých tento kalifornský spevák a skladateľ tvrdí vždy niečo iné. Jeho život je plný mystifikácií, vtipov, barových historiek, bizarných postavičiek, niekoľkých verzií kľúčových okamihov jeho života. Waits je pre publicistov nočnou morou - od médií si vždy udržal veľký odstup a vlastným telom bránil svoje súkromie aj svoju rodinu. Americký hudobný publicista Jay S. Jacobs sa vo svojej knihe Divoká léta - hudba a mýtus o tomto legendárnom spevákovi a skladateľovi (Volvox Globator, Praha) nesnaží dopátrať faktov a odpovedať na otázku ako to v skutočnosti bolo. Skôr nás pozýva do Waitsovho neuveriteľného sveta.

Kľukatý príbeh

Táto kniha je už druhá Waitsova biografia, ktorá vyšla v češtine. Tvoria ju dostupné fakty, rozhovory, ktoré Waits poskytol počas celej kariéry a Jacobsove recenzie jeho albumov. Je príbehom jeho kľukatej kariéry, ktorá sa začala vyhrávaním v baroch a debutovým albumom Closing Time (1973), jeho neskorším bojom s rôznymi druhmi publika, skladaním filmovej hudby, zoznámením s manželkou a spolupracovníčkou Kathleen Brennanovou, prerodom na "alternatívneho" umelca na albume Swordfishtrombones (1983), vojnou s reklamným priemyslom, životom farmára na americkom vidieku až po comebackový album Mule Variations (1999).

Kniha drží pohromade najmä skvelým Waitsovým postrehom a vtipom, ako napríklad v časti Co to tam smolí, kde hudobník popisuje skladanie pesničiek so svojou manželkou: "Jeden drží klinec, druhý ho zatĺka (...) Sme taký rodinný podnik. Ja pomáham, ona varí, ja prinesiem hus, ona ju zabije, ja ju oparím horúcou vodou, ona ošklbe. A nakoniec to nikto nechce jesť."

Fingovaný odchod

Spolu s knihou sa v novembri objavil na našom trhu aj Waitsov najnovší album Real Gone. Ten nám prináša hneď niekoľko pozoruhodných zmien v jeho repertoári.

Waits objavil umenie beat-boxu, schopnosť napodobniť rytmus bicích nástrojov ústami, čo dalo jeho novým pesničkám ešte drsnejší rozmer. Po dlhom čase prizval skvelého gitaristu Marca Ribota, ktorý sa v osemdesiatych rokoch podpísal osobitou hrou pod Waitsov vrcholný album Rain Dogs (1985).

Politika, rify a balady

Vôbec po prvýkrát sa Waits sa nevyhýba politike, ako napríklad v skladbe Hoist That Rag. "Predstavte si amerických pirátov, loviacich v oceánoch, ničiacich všetko bez ohľadu na pocity životy ostatných. Je to naša, americká cesta," povedal Waits, jeden z odporcov bushovskej politiky.

Real Gone vznikol opäť v spolupráci s manželkou Kathleen Brennanovou, Waitsovou osudovou ženou, ktorá ho začiatkom osemdesiatych rokov vytrhla z tvorivej krízy a stála pri jeho prerode z barového muzikanta na bizarného rozprávača nezvyčajných príbehov, okorenených kurtweillovsko-folkbluesovým sprievodom.

Novinka je ešte tvrdšia a rozorvanejšia ako industriálny Bone Machine z roku 1993. Waitsov drsný hlas väčšinou preráža cez bluesové riffy, ktoré akoby vznikli vo fabrike uprostred prevádzky na výrobu plechov, no druhým rozmerom sú posmutnelé balady ako Day After Tomorrow o mladom vojakovi, vracajúcom sa zo zámoria domov či "vražedná" Dead and Lovely.

Predchádzajúci radový album Mule Variations, (nepočítame jeho dva albumy z divadelných predstavení Alice a Blood Money), bol akýmsi kompromisom medzi jeho ranou barovou a neskoršou tvorbou.

Real Gone dokazuje, že čím je Tom Waits starší a usadenejší, tým strašidelnejšiu hudbu tvorí. V budúcnosti sa od neho určite dočkáme ešte mnohých prekvapení.