Zomrel americký bluesman Son Seals

22. dec 2004 o 13:02 TASR

New York 22. decembra (TASR) - Son Seals, trojnásobný laureát prestížneho ocenenia W.C. Handy Award, ktoré udeľujú hlavne špičkovým bluesovým interpretom, už nie je medzi živými.

Ako informovala jeho niekdajšia gramofónová spoločnosť Alligator Records, spevák a gitarista, ktorý svoju umeleckú dráhu venoval bluesu a bol svojho času aj medzi kandidátmi na Grammy Award, zomrel v pondelok v Chicagu na následky cukrovky vo veku 62 rokov.

Najmladší z 13 súrodencov z amerického štátu Arkansas, ktorého plné meno znelo Frank "Son" Seals, robil prvé kroky na hudobnej scéne za žičlivej pomoci otca, ktorý bol takisto hudobníkom.

Mladý Seals hral na bicie a v 13 rokoch zahral aj v skupine jedného z najznámejších černošských bluesmanov Sonnyho Boya Williamsona II. Postupne sa však objavil aj po boku iných stálic žánru, vrátane Earla Hookera, či Alberta Kinga. Poslednemenovaný si vážil nielen jeho hudobné, ale aj ľudské kvality.

Medzi vzory zosnulého patrili B.B. King i Muddy Waters, s ktorým Seals koncertoval ešte krátko pred úmrtím tohto legendárneho umelca.

Po koncertovaní v okolí Little Rocku nasledoval prechod do Chicaga, kam Son Seals presídlil v roku 1971, aby tam hrával najskôr v miestnych kluboch a neskôr sa stal zmluvným interpretom spoločnosti Alligator Records.

Po debutovej kolekcii nahrávok pod názvom The Son Seals Blues Band nasledovali ďalšie albumy Midnight Son, či Live and Burning. V 90. rokoch potešila stúpencov jeho umenia hneď trojica albumov. Za album Lettinď Go získal v roku 2000 jednu z cien W. C. Handyho.

Son Seals koncertoval počas 30-ročnej bohatej kariéry v rôznych kútoch planéty a zanechal diskografiu, ktorú tvorí 11 albumov.

Život autora, vokalistu a gitaristu značne poznačil incident z roku 1997, keď ho manželka takmer pripravila o život výstrelom do oblasti brady. Po nevyhnutnom chirurgickom zákroku a rehabilitácii sa interpret vrátil na koncertné pódiá, ale kvôli cukrovke mu museli amputovať nohu. Nevzdal to však a koncertoval ešte v októbri 2004.