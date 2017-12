Spevák Martin Babjak nemá problém skoliť kapra

Spevák Martin Babjak, ktorý si získal popularitu aj ako toreador v opere Carmen, nemá problém skoliť vianočného kapra. "Kapra je ľahšie skoliť ako býka, lebo kapor je malý. Síce je slizký, ale dá sa chytiť do kuchynskej handry," usúdil populárny barytoni

23. dec 2004 o 11:00

sta.

Vianoce bude operný spevák tráviť v Bratislave s rodinou, na Silvestra ho však čaká tradičný koncert v Slovenskom národnom divadle. "Budeme pozerať rozprávky, pri štedrovečernom stole si zaspievame koledy, rozbalíme darčeky, budeme jesť koláče a piť víno," teší sa Babjak, ktorý má už darčeky pre svoje dve dcéry nakúpené.

Pri hľadaní darčekov má otec 13- a 17-ročnej dcéry vlastné pravidlo - darček má byť symbol, nemusí to byť drahá či exkluzívna vec. "Dnes už deti majú všetko, nie je to také, ako kedysi, že sme raz za rok dostali nejakú veľkú vec," hovorí Babjak. Sám nikdy nezabudne na to, keď ako šesťročný dostal pod stromček elektrický vláčik. (tasr)