Dara Rolins trávi Vianoce s kamarátmi aj rodinou

23. dec 2004 o 8:47 TASR

Bratislava 23. decembra (TASR) - Tohtoročný Štedrý deň strávi speváčka Dara Rolins za jedným stolom s kamarátkou a susedkou Simonou Krainovou a jej manželom Bořkom Slezáčkom.

"Minulý rok sme boli spolu na rovnakom poschodí, ale každá vo svojom byte. Po večeri sme si urobili priechod z jedného bytu do druhého, pretože ja som mala u mňa vianočný večierok," spomína Dara na vlaňajšie sviatky, ktoré strávila spoločne s asi desiatkou kamarátov. "So srandy im hovorím bezprizorní kamaráti. Bola tam aj moja adoptívna mama, ktorá je zároveň originálnou mamou môjho tanečníka Martina. Bola u mňa aj moja druhá tanečníčka Veronika, kamaráti, s ktorými sa v Prahe stretávam a ktorých rodiny bývajú ďaleko a pracovne im nevychádzalo odísť, tak zostali u mňa a bolo to hrozne veselé," hovorí. Tento rok však Darina "veselá partička" odlieta do tepla. "Takže ma prichýlili Simča s Bořkom."

Prvý a druhý sviatok vianočný Dara odcestuje za rodičmi a sestrou do Bratislavy a 28. odletí za priateľom - hokejistom Jaroslavom Bednářom do sibírskeho Omska, kde spoločne strávia koniec roka.