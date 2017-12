Speváčka Roberta Flacková chce zriadiť v Harleme hudobnú školu

23. dec 2004 o 9:51 TASR

New York 23. decembra (TASR) - Roberta Flacková, interpretka megahitu Killing Me Softly With His Song, zriadi v newyorskej černošskej štvrti Harlem hudobnú školu. Informuje o tom internetové vydanie magazínu Billboard.

Speváčka, ktorá 10. februára 2005 oslávi 68. narodeniny, chce využiť na tento účel dva opustené objekty v 126. ulici, ktoré by po nevyhnutnej prestavbe mali slávnostne otvoriť na jeseň budúceho roku.

V novom zariadení by popri vyučovacích priestoroch nemali chýbať nahrávacie štúdio, koncertná sieň, ba ani kaviareň, ktoré ponúknu príležitosť na vystúpenie mladých talentov.

Časť nákladov projektu pokryjú prostriedky od federálnej sporiteľne Carver (milión dolárov), kým zvyšné dva milióny by mali poskytnúť súkromní investori a rôzni darcovia.

Rodáčka z Asheville v americkom štáte Severná Karolína vyrastala v Richmonde a Arlingtone vo Virginii pripravujúc sa pôvodne na dráhu koncertnej pianistky.

Neskôr vyučovala vo Washingtone, kde od roku 1967 začala vystupovať v nočných podnikoch s recitálom, pri ktorom za sprievodu klavíra interpretovala štandardy populárnej hudby. Debutový album First Take nahrala v roku 1969. O Štyri roky neskôr, začiatkom roka 1973 sa dočkala.

Killing Me Softly With His Song priniesol speváčke zároveň druhé ocenenie Grammy po cene za baladu The First Time Ever I Saw Your Face, ktorú vo filme Play Misty For You využil hudobne zdatný režisér Clint Eastwood. Už v roku 1974 nasledoval ďalší Nr.1 hit Feel Like Makin' Love.

Špičková soulová interpretka sa v prvej polovici 80. rokov prezentovala v najlepšej forme na albume Iďm The One, na ktorom sa podieľali takí hudobníci ako napríklad basgitarista Marcus Miller, hráč na bicie Steve Gadd, či medzičasom zosnulý saxofonista Grover Washington Jr.

Roberta Flacková koncertovala na celej planéte, sčasti za sprievodu klavíra, sčasti využívajúc symfonické orchestre, ale aj s legendárnym jazzmanom Milesom Davisom. Zriedkavé neboli ani jej vystúpenia v rôznych televíznych šouprogramoch.

Speváčka unikla v newyorskom objekte Dakota, pred ktorým zastrelili svojho času Johna Lennona, iba tesne podobnému osudu. V roku 1995 tam totiž pri pokuse preniknúť do jej apartmánu zadržali psychicky narušeného newyorského taxikára, ktorý sa interpretke vyhrážal zabitím.