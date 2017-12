Slávny taliansky tenorista leží po prepade v Keni na neurochirurgii v Miláne

24. dec 2004 o 10:50 TASR

Miláno 24. decembra (TASR) - Jeden z najpopulárnejších talianskych operných spevákov Giuseppe Di Stefano, ktorý bol svojho času partnerom nezabudnuteľnej Marie Callasovej, vzorom Luciana Pavarottiho i Placida Dominga a v 50. i 60. rokoch najlepšie plateným vokalistom planéty, leží tri týždne po prepade v Keni na neurochirurgii milánskej kliniky San Raffaele.

O aktuálnom zdravotnom stave vokalistu, ktorý sa po prepade nachádzal v kóme, nie sú známe detaily, pozorovatelia však predpokladajú, že je naďalej vážny.

Do vily 83-ročného umelca v Diani, južne od Mombasy, vnikli začiatkom decembra neznámi páchatelia, ktorý spôsobili opernému sólistovi ťažké zranenia hlavy, ktoré si po prevoze do nemocnice v Mombase vynútili urgentnú operáciu. Lupiči zmlátili aj Di Stefanovu manželku, ktorá bola neskôr iniciátorkou jeho prevozu do vlasti.