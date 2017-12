Dostala Kylie Minogue pod stromček prsteň?

26. dec 2004 o 4:02 TASR

Londýn 26. decembra (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogue nedávno prezradila, že pod stromčekom by ju na Vianoce najviac potešil prstienok od priateľa francúzskeho herca Oliviera Martineza.

Ako uviedol internetový server Female first Kylie naznačila, že proti takému darčeku by vôbec neprotestovala a už koncom roku by sa chcela aj zasnúbiť.

"Milujem maličké bežné veci, ako napríklad hrnčeky či kanvičky. Ale keby sa mi do cesty priplietol obrovský diamant, určite by som neprotestovala, vyhlásila speváčka.

Kylie Minogue trávi vianočné sviatky v rodnej Austrálii s rodičmi Ronom a Carol. Martinez, ktorý nakrúca v Los Angeles sľúbil, že si na Vianoce urobí voľno a priletí za ňou.