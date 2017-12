Zanikne ministerstvo kultúry? Politici sú za i proti

BRATISLAVA - Časť politikov považuje úvahu o možnom zrušení ministerstva kultúry za opodstatnenú, iní to považujú za prejav nekultúrnosti. Rôzne názory na to sú aj v samotnej vládnej koalícii.

Poslanec HZDS Dušan Jarjabek má podozrenie, že v hre je budova minsterstva v centre mesta na Námestí SNP.

Minister financií Ivan Mikloš si myslí, že v budúcom volebnom období by sa rezort kultúry mohol spojiť s iným ministerstvom, keďže väčšina kultúrnych činností má regionálny charakter, preto by ich mali podporovať samosprávy.

Poslanec SDKÚ Tomáš Galbavý hovorí, že po zrušení by na kultúru išlo z regiónov viac peňazí, ktoré inak pohltia ministerstvo a úradníci. Poslanec KDH František Mikloško si myslí, že ministerstvo kultúry netreba rušiť, ale zredukovať. Mali by mu ostať "erbové inštitúcie" ako Slovenská národná galéria, Národná knižnica či Národné divadlo. Ministerstvo kultúry musí podľa Mikloška usmerňovať kultúrnu politiku, aby nebola riadená samovoľne a "to je dostatočné na to, aby ministerstvo existovalo ďalej".

Bratislavský župan za ANO a bývalý minister kultúry Ľubo Roman povedal, že "ak bude mať ministerstvo kultúry výsledky, tak nebudeme debatovať o tom, či ho treba zrušiť".

Opozícia je jednoznačne proti Mikošovej úvahe. Poslanec a herec HZDS Dušan Jarjabek nepozná jediný dôvod na zrušenie ministerstva a Jarjabek má podozrenie, že "zas ide len o majetok, budovy, ktoré by chcel niekto výhodne speňažiť". Prihovára sa preto za "vážnu spoločenskú diskusiu".

Úvahy o zrušení ministerstva kultúry nie sú nové. Napríklad v roku 2001 prišlo KDH so zákonom o štíhlej vláde, ktorý predpokladal zníženie počtu jej členov z 20 na 13. Zrušiť sa mali i ministerstvá kultúry či výstavby. Dnes má vláda 16 členov a zaniklo len ministerstvo privatizácie..

Andrej Salner z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť hovorí, že ak by bola vôľa znižovať počet ústredných orgánov, ministerstvo kultúry by určite bolo jedným z horúcich kandidátov, ak by ho mohol nahradiť "štíhlejší" orgán. Jednou z možností, o ktorej sa už v minulosti hovorilo, je zlúčenie kultúry s rezortom školstva.

Podľa Jarjabka školstvo a kultúra nemôžu spolu dobre fungovať, pretože by sa spojili dva finančne slabé rezorty, ktoré sa "budú po čase vydierať, či urobiť inscenáciu za tri milióny korún v Národnom divadle, alebo opraviť strechu školy vo Vranove nad Topľou".

Poslanec SMK Gyula Bárdos nevylúčil, že by sa ministerstvo kultúry zrušilo s účinnosťou od budúceho volebného obdobia.

Dušan Čaplovič zo Smeru by vytvoril ministerstvo školstva a vedy a ministerstvo kultúry, športu a cestovného ruchu s tým, že by sa výhľadovo zrušilo ministerstvo hospodárstva. "Nepotrebujeme ho," povedal. (sp)

Ministerstvá kultúry v európskych krajinách

Veľká Británia

ministerstvo kultúry, médií a športu

Británia dávala dlhé roky dôraz na rozvoj špecializovaných rád, ktoré sú zodpovedné za grantovú politiku pre rôzne oblasti kultúry. V roku 1997 labouristický minister kultúry Chris Smith zmenil ministerstvo kultúrneho dedičstva na oveľa aktívnejšie ministerstvo.

Dnes napríklad rozdeľuje výťažok Národnej lotérie (15 miliárd libier za deväť rokov od založenia), dotuje 60 verejných organizácií, vlastní asi 11 700 umeleckých predmetov v galériách a múzeách, má na starosti aj pol milióna pamiatkovo chránených budov, investuje do filmov vrátane komerčne úspešných zo sérií Harry Potter či Denník Bridget Jonesovej.

Francúzsko

ministerstvo kultúry a komunikácie

Francúzsky ministerský systém je tradične veľmi silný. V roku 1959 ho založil André Malraux, v sedemdesiatych rokoch sa volalo ministerstvo kultúry a životného prostredia, v rokoch 1988 - 1991, počas stavby veľkých projektov (ako výšková Národná knižnica, Národná opera či oblúk v štvrti Défence za prezidenta Francoisa Mitterranda a ministra kultúry Jacka Langa) sa volalo ministerstvo kultúry, komunikácie a veľkých projektov. V rokoch 1993 - 95 sa volalo ministerstvo kultúry a frankofónie. Súčasný názov má od roku 1997.

Napriek decentralizácii kultúry má štát stále veľký vplyv na formovanie kultúrnej politiky. Rozpočet na rok 2005 je 2,787 miliardy eur a delí sa medzi Paríž a regióny v pomere 52 a 48 percent. Najviac peňazí je na budúci rok vyčlenených na divadlo či koncerty, druhou prioritou sú pamiatky, treťou verejné objednávky a nákupy do múzeí. Ministerstvo dotuje aj kultúrne programy televízií a rozhlasu vrátane digitalizácie televízie.

Česká republika

ministerstvo kultúry

Rozpočet na rok 2004: 6 miliárd českých korún - z toho 1,25 miliardy predstavujú výdavky na cirkvi. Kompetencie českého ministerstva kultúry sú podobné ako kompetencie slovenského.

Poľsko

ministerstvo kultúry

Rozpočet na rok 2004 1,3 miliardy zlotých, z toho 600 miliónov ide miliónov na divadlá, knižnice, múzeá a galérie. V rozpočte nie sú zahrnuté výdavky na cirkvi. Financuje aj umelecké školstvo.

Ostatné štáty

Maďarsko má ministerstvo národného kultúrneho dedičstva, Taliansko ministerstvo kultúrneho dedičstva. Samostatné ministerstvo kultúry majú Dánsko, Švédsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Slovinsko, Turecko a množstvo ďalších, aj mimoeurópskych krajín. V niektorých iných krajinách sú právomoci ministerstva kultúry zmiešané so starostlivosťou o mládež šport a cestovný ruch.

Stanovisko ministerstva kultúryZrušenie ministerstva kultúry alebo jeho zlúčenie s iným ministerstvom by mohlo mať za následok nielen trvalé a už nezvratné vytesnenie kultúry na perifériu spoločenského záujmu, ale mohlo by znamenať aj jej postupný zánik.

Zákony ukladajú štátu povinnosti v oblasti riadenia, kontroly a financovania kultúry. Táto rozsiahla pôsobnosť dokazuje opodstatnenosť existencie samostatného ministerstva.

Tieto činnosti, ak z nich štát nechce úplne rezignovať, sa nedajú zrušiť. Dajú sa zákonom preniesť na iný ústredný orgán štátnej správy, ale je otázne, aký finančný efekt by takýto krok priniesol. Ministerstvo kultúry je totiž dlhodobo personálne poddimenzované a jeho finančné prostriedky nestačia ani na udržanie status quo v oblasti podpory kultúry a kultúrnych inštitúcií. (krátené) (zu)

Náplň práce ministerstva

oblasť umenia, médií, audiovízie a ochrany autorského práva

riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu

agenda súvisiaca s múzeami agalériami

štátna správa v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných fondov

dohliada na dodržiavanie zákona o štátnom jazyku

zabezpečuje prezentáciu kultúry vzahraničí

stará sa o kultúru národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva

agenda cirkví a náboženských spoločností

podporuje tradičnú a ľudovú kultúru

má pôsobnosť aj v oblasti astronómie, zriaďuje štátne osvetové zariadenia.

