CD

nové CD na trhu

27. dec 2004 o 10:15

John Cougar Mellencamp: Words and Music

Universal 2004

Hovoria mu, že je mladším bratom Springsteena. John Cougar Mellencamp vydal na jeseň výpravný výber svojich najlepších pesničiek. Album obsahuje 35 skladieb z dvadsaťpäťročnej kariéry, plus dve absolútne nové pesničky. Kto nepozná tvorbu tohto amerického pesničkára, môže začať práve týmto diskom.

Willie Nelson: It Always Will Be

Lost Highway 2004

Slávny americký country spevák, jeden z vydedencov Nashvillu Willie Nelson po dlhšom čase vydal album zostavený zo svojich piesní a rôznych cover verzií. Na albume mu spieva aj slávna Norah Jonesová alebo alt-countryová dáma Lucinda Williamsová. Samotný majster siahol aj po piesňach od Toma Waitsa a iných renomovaných amerických autorov.

Eric Clapton: Sessions For Robert J.

Warner Brothers 2004

Eric Clapton sa v tomto roku vracia k bluesovej legende Robertovi Johnsonovi a to živým albumom, ktorý vznikol počas jeho tohtoročného turné. Album obsahuje piesne, ktoré Clapton nahral s kapelou, sám s akustikou alebo vo dvojici s gitaristom Doyle Bramhallom II. Súčasťou CD je aj DVD. Kto bol sklamaný prílišnou uhladenosťou albumu Me and Mr. Johnson, tentoraz si príde na svoje. Sessions For Robert J. sú skutočným bluesovým nebom.

(peb)