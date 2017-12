Radošinci pripravujú Hru o láske

Bratislava 27. decembra (TASR) - Nové predstavenie s názvom Hra o láske pripravuje na začiatok budúceho roka Radošinské naivné divadlo.

27. dec 2004 o 14:30 TASR

"Už samotný názov napovedá, o čom to celé bude," hovorí s úsmevom šéf RND Stanislav Štepka. Príbehy troch manželských párov sú podľa jeho slov zaujímavé aj v tom, že budú počas predstavenia mladnúť. Začnú ako 60-roční a skončia ako desaťroční. "Ten tretí pár budú zároveň speváci, takže budeme mladnúť aj cez pesničky, cez rytmus doby," dodáva Štepka. Hoci počas Vianoc dostali protagonisti tejto hry skúšobné voľno, od režiséra Ondreja Spišáka mali domácu úlohu - naučiť sa poriadne texty, ktorých autorom je práve Štepka. "Vlastné texty sa učia veľmi ťažko. Niekedy sa čudujem, kto to vlastne napísal. Píše sa to ľahko, ale učí ťažko," smeje sa herec a šéf RND. Ten nebude, samozrejme, v predstavení chýbať. Spolu s ním sa v Hre o láske objavia napríklad Csongor Kassai, Soňa Norisová, Anna Šišková či Mojmír Caban.