Nagyove predsavzatie: Nedávať si predsavzatia

Bratislava 27. decembra (TASR) - Pracovne štedrý rok po hudobnej i fotografickej stránke má za sebou spevák Peter Nagy.

27. dec 2004 o 13:15 TASR

"Mám za sebou prípravu albumu k 20. výročiu na scéne, koncert v Lucerne, Košiciach a čo sa týka fotografovania, vyšli mi editoriály v ruskom i brazílskom Playboyi a nafotil som dva veľké nástenné kalendáre na rok 2006," spomína na príjemné stránky tohto roka slovenský spevák, ktorý je verejnosti známy už aj ako umelecký fotograf. Bez zaváhania však tvrdí, že fotografovanie je skôr záľuba a podstatnejšia je pre neho hudba. "Tým sa živím a muzika je pre mňa stále niečo osviežujúce. Aj po dvadsiatich rokoch," hovorí. Nagy s úsmevom tvrdí, že má vždy jedno jediné predsavzatie. A to, že si už žiadne predsavzatie dávať nebude. "Som dosť tvrdohlavý a mám dlhodobejšie predsavzatia. Napríklad, že budem veľmi pokojný, to sa mi však nikdy nepodarilo. Vždy sa vytočím. Potom sú tie, ktoré sa mi daria, ako napríklad trošku športovať alebo sa mi darí pri fotografii," dodáva s úsmevom. V budúcom roku by chcel spevák, ktorý nedávno oslávil 20 rokov svojej hudobnej kariéry dvoma megakoncertami, pripraviť pre svojich fanúšikov čosi podobné.