Silvestrovský program v centre Bratislavy sa začne o 17.30 h

27. dec 2004 o 16:30 TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Silvestrovský zábavný program, ktorý pripravil bratislavský magistrát, začne na Hlavnom námestí o 17.30 hodine veselá piešťanská skupina Slniečko.

V osemhodinovom koncerte, za moderovania dvojice hercov Ady Hajdu - Roman Luknár, ju postupne vystriedajú speváčka Oľga Záblacká so svojím Bandom, rómska kapela Terne Čhave z Hradca Králové a slovenskí interpreti. S exotickými rytmami príde skupina Mango Molas, svetoznámymi piesňami od Beatles, Byrds, Rolling Stones a iných anglických skupín poteší Laco Lučenič a jeho Satisfactory, na svoje si prídu aj priaznivci skupiny Hex či priekopníkov slovenského bigbítu Pavla Hammela s Prúdmi. Už novoročnú zábavu ukončí Ján Kuric s Vidiekom.

"Hudobný program bude aj na ďalších štyroch scénach," potvrdil dnes pre TASR hovorca bratislavského primátora Milan Vajda. Na Laurinskej ulici to rozbalí recesistická skupina Big Bastard Beat Band of Bratislava, ktorá bude štyri hodiny hrať známe melódie do tanca i na počúvanie. Priaznivci disco sa sústredia pri klzisku na Hviezdoslavovom námestí. Reggae, ska či latino hudba bude znieť na Michalskej ulici a elektronický beat na Ventúrskej.

Koncerty preruší odpočítavanie posledných piatich minút i záverečných sekúnd starého roka na Hlavnom námestí prostredníctvom svetelnej kráľovskej koruny o priemere tri metre, ktorá sa rozžiari nad hlavami návštevníkov. Na to ihneď nadviaže desaťminútový ohňostroj s pyrotechnickou animáciou na člne plávajúcom po Dunaji. Je to novinka novodobých silvestrovských osláv v Bratislave, ktorú pripravilo londýnske kreatívne štúdio Art2Architecture. "Najlepší výhľad bude z Rázusovho nábrežia medzi Novým a Starým mostom," dodáva Vajda.