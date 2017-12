Jana Kirschner vyráža na lyže

Bratislava 27. decembra (TASR) - Speváčka Jana Kirschner si chce po štyroch rokoch opäť užiť lyžovačky ako sa na správnu zimu patrí.

27. dec 2004 o 17:30 TASR

Silvestrovský plán je teda jasný. S kamarátkou Zuzanou Šebovou vyrážajú za snehom a Jana sa na lyžovačku poriadne teší. "Konečne som si po štyroch rokoch našla čas na lyžovanie," hovorí s úsmevom rodáčka z Martina, pre ktorú bol posledný rok naozaj rozcestovaný a podľa jej slov veľmi zaujímavý. "V dosť krátkom období sa stalo veľa vecí. Veľa som toho ďnalietalaď, ale s kapelou sme toho pochodili veľa aj po Slovensku a Čechách," bilancuje Jana. Hneď na začiatku tohto roka sa totiž dostali jej demonahrávky do Londýna a na ich základe sa ozval zahraničný producent. Jana sa zároveň začala aktívne venovať angličtine. Potom nasledovalo 32-dňové česko-slovenské turné s bubeníkom Tonym Escapom. V lete odcestovala na takmer dva mesiace do New Yorku a po návrate opäť niekoľkokrát navštívila pracovne Londýn, kde sa schyľuje k nahrávaniu jej anglického albumu. V januári 2005 by práve v Anglicku mala pripraviť prvé štyri skladby, na základe ktorých by sa malo rozhodnúť, ako bude vyzerať jej nová anglická platňa.

TASR vydáva k správe zvukový záznam.