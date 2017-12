V Nižnej Myšli reinštalovali múzeálnu expozíciu s nálezmi z doby bronzovej

Nižná Myšľa 28. decembra (TASR) - Reinštalovanú expozíciu, obohatenú o kostrové archeologické nálezy zo staršej doby bronzovej, otvorili dnes v obecnom Myšľanskom múzeu v Nižnej Myšli v okrese Košice - okolie.

Nálezy pochádzajú z dlhodobého - už 28-ročného archeologického výskumu osady a pravekého pohrebiska takzvanej otomanskej v katastri obce.

"Ide o dva vykradnuté hroby. Jedným je hrob približne 40-ročného muža, druhý asi šesťročného chlapca. Nálezy sú unikátne, pretože dokladujú vykrádanie hrobov v dobe bronzovej a súčasne praktiky, ktoré možno dať do súvislosti so strachom pozostalých z návratu mŕtvych" - uviedol vedúci výskumu Ladislav Olexa z košického pracoviska Archeologického ústavu (AÚ) SAV.

Olexa spresnil, že typický je najmä hrob muža, ktorý našli na sklonku tohtoročnej výskumnej sezóny. Bol mimoriadne hlboký. Podľa všetkých náznakov počas jeho sekundárneho otvorenia po 2 - 3 mesiacoch po pochovaní obrali nebožtíka o všetky milodary. Museli to byť aj milodary kovové, pretože časť kostí zasiahla bronzová patina. Predmety ukradli a kosti nahrnuli do rohu hrobovej jamy. Na záver aktu - možno aktu pomsty - rozbili vykrádači nebohému tvárové kosti. "Je to ojedinelý prípad, keď sa stretávame s istým dokladom predstáv o strachu z mŕtvych, alebo o pomste, ktorá nasledovala až za hrob" - uviedol archeológ.

Myšľanské múzeum vzniklo v roku 1998 pôvodne ako cirkevno-archeologické a v máji 2003 sa pretransformovalo na obecnú neziskovú organizáciu, ktorej cieľom je priblížiť návštevníkom unikátne nálezy z miestneho archeologického výskumu. Navštevujú ho najmä žiaci okolitých škôl, ale aj zahraniční turisti z európskych, amerických a ázijských krajín, čo dokladuje kniha návštev. Exponáty zapožičal AÚ SAV.

Aby bolo múzeum ešte atraktívnejšie, plánujú ho rozšíriť o expozíciu, dokladujúcu spôsoby pochovávania v rôznych historických dobách - od praveku až po stredovek, pričom pôjde o nálezy z archeologických lokalít v Košickej kotline, dodal Olexa.

Ďalším perspektívnym zámerom je vybudovať v Nižnej Myšli archeologický skanzen približujúci život a kultúru ľudí z doby bronzovej.