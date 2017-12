Skrytý príbeh maliara Vermeera a tajomnej ženy z obrazu

Holandský majster Vermeer van Delft (1632 - 1675) nepotreboval na svoje obrazy žiadne veľké dramatické témy. Maľoval obyčajné predmety a ľudí zo svojho blízkeho okolia, jeho obrazy boli vlastne zátiším s ľudskou postavou. To, čím Vermeer vynikal a udivov

29. dec 2004 o 12:15 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

Film Dievča s perlou je nominovaný na Oscara - za kameru, kostýmy a výpravu. S. Johanssonová (na snímke) je nominovaná na Zlatý glóbus.



al, bolo vnímanie a realistické uchopenie svetla, tieňa, farieb a obrysov.

Ani film Dievča s perlou nepotreboval na to, aby vznikol, veľa. Žiadny prepracovaný a dômyselný príbeh, dejové zvraty, nečakané rozuzlenie. Iba jednoducho a priamočiaro rozpráva o tom, ako a kde Johannes Vermeer žil, a ako to mohlo vyzerať, keď pracoval na niektorých zo svojich obrazov, najmä na tom, čo sa volá Dievča s perlou.

Dievča, ktoré s perlovými náušnicami namaľoval, prišlo do jeho domu pracovať ako slúžka. Mladá Griet (Scarlett Johanssonová) rýchlo pochopila, prečo Vermeer tak bazíruje na tom, aby všetky veci v jeho ateliéri zostávali stále na tom istom mieste, tajne sa pozerala na jeho rozpracované obrazy, a keď mohla, tajne pozorovala aj jeho samého. A Vermeer (Colin Firth) čoskoro vytušil, že Griet je vnímavá a chápavá a že má aj trochu výtvarný talent. Požiadal ju, aby mu asistovala. Najprv mu pomáhala s nakupovaním a miešaním farieb, neskôr sa dala nahovoriť aj na to, že bude hlavnou témou jeho obrazu. To všetko je však iba hypotéza. Historici dodnes nevedia, kto žena z obrazu v skutočnosti je.

Filmový príbeh Vermeera, Griet a ich spoločného diela je rozkúskovaný, ako sa dá. Jeho evidentné smerovanie je stále čímsi spomalované a brzdené. Chvíľu trvá, kým sa Vermeer na scéne vôbec zjaví - najprv sa len niekoľkokrát mihne niekde v pozadí, ako nejaký fantóm, v zákutiach inak živo obývaného domu. Ktovie, ako zbližovanie dvojice vyzeralo v skutočnosti, a ktovie, ako dlho trvalo. Vo filme si nevystačilo bez niektorých príliš štandardných (a detailných) záberov - veľavravných pohľadov, nenápadných dotykov, hanblivého a úctivého správania Griet.

Nedá sa nevidieť, že napätie príbehu je utvárané umelo. Je preto možné, že niekoho po čase omrzí pozerať sa na stále tie isté triky v rozvíjaní príbehu a stále ten istý výraz tvárí. Ale nemusí sa to stať, lebo v tomto filme napriek všetkému prevláda pôvab, plynúci z jeho jednoduchosti. A, samozrejme, jeho výtvarnosti. Mnoho záberov vyzerá ako obraz sám, podobný tým holandským zo sedemnásteho storočia. Je v nich šero, sú v nich aj lúče svetla, kompozícia farieb a predmetov je starostlivo pripravená tak ako zdanlivý neporiadok vo Vermeerovom ateliéri.

Z toho všetkého vanie atmosféra krásneho obdobia v dejinách holandských majstrov, a to je na tomto filme naozaj fajn.

Dievča s perlou (Girl with a Pearl Earring) m Veľká Británia/Luxembursko 2003 m 93 minút m Réžia: Peter Weber o Kamera: Eduardo Serra m Hudba: Alexandre Desplat m Hrajú: Colin Firth, Scarlett Johansson, Tom Wilkinson, Essie Davis, Alakina Mann, Cillian Murphy, Judy Parfitt, Leslie Woodhall m Premiéra v SR 23. decembra