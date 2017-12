Ceny pre múzeá a záchranu dedičstva

29. dec 2004 o 11:30

Kedy bude Slovenské národné múzeum pripravené na Cenu európskeho múzea?



Do 31. marca budúceho roku sa môžu prihlasovať záujemcovia o prestížnu Cenu európskeho múzea 2006 (EMYA), ktorú organizuje Európske muzeálne fórum (WMF). O cenu sa každoročne môžu uchádzať dve kategórie múzeí - existujúce múzeá, ktoré v posledných dvoch rokoch prešli zásadnou modernizáciou či reorganizáciou, alebo nové múzeá otvorené v posledných dvoch rokoch. Hlavným kritériom pri posudzovaní kandidátov sú novátorské postupy, moderné interpretácie a prezentácie, modernizované vybavenie a služby, vzdelávacie aktivity, strategický marketing a kvalitný manažment.

Víťaz EMYA získa putovnú cenu, ktorou je dielo sochára Henryho Moora a certifikát. Medzi ocenenými sú napríklad Viktoria and Albert museum (2003), Guggenheim Bilbao (2000) či Olympic museum v Laussane (1995). V roku 1991 získalo cenu The Leventis Municipal múzeum of Nicosia Cyprus, v meste, kde sa o dva roky bude konať ďalší ročník nomádskeho festivalu súčasného umenia Manifesta.

Európske muzeálne fórum, založené v roku 1977, sa pokúša interpretovať dynamiku medzi múzeom a verejnosťou v rôznych európskych sociálnych a kultúrnych kontextoch. V apríli tohto roku usporiadalo workshop s názvom Zmeny v múzeách strednej a východnej Európy, na ktorej sa zúčastnilo aj Slovensko. Okrem EMYA sa odovzdáva Michelletiho cena, určená múzeám špecializovaným na vedu a techniku, ktorú podporuje Luigi Micheletti Foundation v Brescii a Cena rady Európy múzeu, ktoré významne prispelo k porozumeniu európskeho dedičstva. Tento rok sa víťazom EMYA stalo Archeologické múzeum Alicante v Španielsku, Michelettiho cenu získalo rybárske múzeum Herring Era Museum na Islande.

Prihlášky a viac informácií sa nachádzajú na stránkach www.europeanmuseumforum.org.

Pre podporu záchrany kultúrneho dedičstva je určená Európska cena za architektúru Philippe Rotthier, ktorú od roku 1982 trienálne udeľuje Nadácia Philippe Rotthier v Bruseli. Realizované rekonštrukcie, vykonané medzi rokmi 2002 - 2005, budú hodnotené medzinárodnou porotou. Víťaz získa v októbri budúceho roka 30 000 euro. Cieľom tohto projektu je ocenenie diel, ktoré sa zaoberajú históriou a podarilo sa im vytvoriť dialóg medzi generáciami.

Žiadosti na prihlášku získate na adrese fondation.architecture@skynet.be. (kop)