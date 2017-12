Lizu Minnelliovú hospitalizovali po páde z postele

29. dec 2004 o 9:00

NEW YORK - Americkú herečku a speváčku Lizu Minnelliovú v pondelok hospitalizovali v newyorskej nemocnici potom, ako nadránom v spánku spadla z postele a udrela sa do hlavy. Oznámila to včera agentúra Reuters. "Spala a skotúľala sa z postele. Udrela sa do hlavy. Jej bodyguarda to vydesilo a zavolal záchranku, nemohol ju zdvihnúť na nohy," cituje časopis People na svojich internetových stránkach nemenované policajné zdroje. Nemocnica, do ktorej mala byť päťdesiatosemročná Minnelliová prevezená, odmietla správu komentovať. (čtk)