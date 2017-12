Misha novoročné predsavzatia neuznáva

Bratislava 29. decembra (TASR) - Speváčka Misha neuznáva novoročné predsavzatia a celkom jej postačí, ak bude na budúci rok zdravá a spokojná.

"Keď som si ich v detstve dávala, nikdy mi nevyšli a zistila som, že to vôbec nefunguje. Keď chce človek niečo zmeniť, môže to byť aj napríklad od 6. júna," hovorí s úsmevom speváčka. V budúcom roku by chcela robiť hlavne to, čo ju baví - hudbu. "Nemám žiadne veľké méty. Nie som typ, ktorý by si vopred predsavzal, že chce vypredať tú alebo onú koncertnú halu. Jednoducho chcem hrať, byť spokojná a mať naplnený čas tým, čo ma baví," hovorí tohtoročná zlatá Slávica, ktorá sa okrem iného teší aj na koncertovanie v menších kluboch, pre komornejšie publikum.

Na uplynulý rok sa nemôže Misha sťažovať. Vydala nový album a natočila svoj druhý videoklip.

