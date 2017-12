Mama Osbournová si zahrá v divadelnej hre The Vagina Monologues

Londýn 29. decembra (TASR) - Manželka speváka Ozzyho Osbourna Sharon si zahrá v divadelnej hre The Vagina Monologues.

30. dec 2004 o 10:35 TASR

Už aj bez toho dosť známa rodina ju v tom veľmi podporuje a 52-ročná "mama" Osbournová si v komédii zahrá jednu z hlavných postáv. Dejová línia hry je o ženách, ktoré sa otvorene rozprávajú o svojich intímnych častiach tela. Predstavenia diváci uvidia na budúci rok v Londýne aj na svetoznámych divadelných doskách na Broadwayi.

Podľa zainteresovaných je Osbournová ako stvorená pre túto úlohu. "Je to ako vražda a žart súčasne. Ako keby tá postava bola napísaná pre ňu, pretože sa v hre rozpráva ako na rovinu tak aj veľmi oplzlo. A to ona dokáže," povedal jeden z hercov.

Prednedávnom sa pani Osbournová priznala, že trpí bulímiou a skonzumované jedlo pred rodinou vyvráti. "Áno, ešte stále mám bulímiu a vie to o mne aj Ozzy, aj moje deti. Bože môj, však akoby to nemohli vedieť. Je to príčina takmer všetkých hádok v rodine," priznala sa. S bulímiou údajne bojuje skoro celú svoju dospelosť. "Sedíme pri stole, ja sa postavím, že idem preč a ostatní na to - no už je to tu zas. Z celého srdca to na mne nenávidia," dodala Osbournová.