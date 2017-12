Skupina Queen sa vracia

30. dec 2004 o 11:00

Bryan May a Paul Rodgers. FOTO - ČTK/AP



Budúci rok sa stane rokom návratu skupiny Queen. Obnovená britská legenda, ktorú dnes tvorí gitarista Bryan May a bubeník Roger Taylor a nový spevák Paul Rodgers, sa po prvýkrát predstaví 19. marca na koncerte 46664 v Južnej Afrike, nad ktorým drží ochrannú ruku bývalý prezident a bojovník za ľudské práva Nelson Mandela. Benefičná akcia má za sebou už jeden ročník a je zasvätená boju proti chorobe AIDS.

Neskôr skupina vyrazí na európske a severoamerické turné. Dátumy koncertov nie sú spresnené, nie je známe, či sa turné uskutoční aj s ďalším pôvodným členom skupiny basgitaristom Johnom Deaconom. Po smrti frontmana Freddieho Mercuryho na AIDS v roku 1991 skupina vystupovala s viacerými spevákmi, nikdy však nevyrazila na turné.

Za comeback Queen môže spoločné vystúpenie gitaristu Maya a Rodgersa v septembri na oslavách 50. výročia gitary značky Fender Stratocaster. Počas nasledujúceho vystúpenia Queen na uvedení skupiny do Britskej hudobnej siene slávy sa k dvojici pridal aj Taylor. "Šou bola skvelá. Vysoko pozitívne reakcie ľudí nás presvedčili, aby sme mali v takomto zložení pokračovať a vyraziť na turné," napísal May na svoju webovú stránku.

Meno Paul Rodgers je rockovým encyklopédiám pomerne známe. Začiatkom sedemdesiatych rokov tento vokalista pôsobil v pomerne známej hardrockovej skupine Free, ktorá sa preslávila najmä hitom All Right Now. Neskôr založil superskupinu Bad Company, kde hrali členovia kapiel King Crimson a Mott the Hoople.

"Nie sme nervózni, skôr nadšení, pretože máme jedného skvelého speváka, ktorý si s nami bude spievať," povedal pre Reuters bubeník Taylor. "Paul Rodgers mal veľa hitov s Free alebo Bad Company a bol jedným z Freddieho najobľúbenejších spevákov."

Posledné turné skupiny Queen sa konalo s Mercurym ešte v roku 1986. Keď spevák ochorel, skupina pozastavila všetky koncertné aktivity. Ich fanúšikovia si však môžu vychutnať nedávno vydané koncertné DVD Live At The Bowl z roku 1982 alebo potešiť sa výnimočným vystúpením Queen na akcii Live Aid z roku 1985, ktorá vyšla na jeseň vo výpravnej DVD verzii. (peb)