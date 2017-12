Na nomináciu na Oscara čaká vyše 200 filmov

LOS ANGELES - Až 267 snímok by chcelo získať Oscara v kategórii najlepší film, píše spravodajský server BBC Americká filmová akadémia však do záverečnej nominácie bude môcť vybrať len päť.

Na to, aby sa o takéto ocenenie film mohol vôbec uchádzať, musí mať za sebou verejné premietanie v kinách - a to sedem dní pred posledným možným dňom, keď sa možno do súťaže prihlásiť, teda 31. decembra. Konečné nominácie budú známe 25. januára, až potom budú môcť členovia akadémie hlasovať za svojho favorita. Veľké filmové štúdiá i menšie spoločnosti však už začali so svojou prepracovanou kampaňou v médiách i lobbingom medzi jednotlivými akademikmi.

Zatiaľ sa najväčšie šance pripisujú filmom Aviator Martina Scorseseho s Leonardom DiCapriom v hlavnej úlohe, Milion Dollar Baby ( na snímke ) Clinta Eastwooda a roadmovie Sideways režiséra Alexandra Paynea. (kul)