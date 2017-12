Zomrel legendárny americký džezmen Artie Shaw

31. dec 2004 o 3:48 TASR

Los Angeles 31. decembra (TASR) Legendárny americký klarinetista Artie Shaw skonal vo veku 94 rokov vo svojom dome v Newbury Park pri Los Angeles. Istý čas bol chorý, ale príčinu úmrtia zdroj neoznámil, informovala agentúra AFP s odvolaním sa na riaditeľa umelcovho orchestra. Jeho zdravie sa zhoršovalo, najmä po tom, ako pred niekoľkými rokmi padol, bol v agónii, povedal Bill Curtis.

Klarinetista, skladateľ, džezový dirigent a spisovateľ Artie Shaw patril medzi významné postavy džezu.

Hudobníci na celom svete si budú Artieho Shawa pamätať ako najlepšieho džezového klarinetistu všetkých čias, dodal. Nazývali ho aj kráľ swingu. Jedným z najväčších úspechov je nahrávka Begin the Bequine od Cola Portera. Túto skladbu nahral ako 28-ročný a dosiahla veľký úspech, keď v roku 1938 sa udržala šesť týždňov na prvom mieste v rebríčku najúspešnejších skladieb. V 30. a 40. rokoch 20. storočia patril medzi najlepších spolu s hudobníkmi Bennym Goodmenom, Tommym Dorseyom a Glennom Millerom. Artie Shaw sa narodil v máji 1910, na saxofón sa naučil hrať ako 15-ročný, potom sa rozhodol pre klarinet a neskôr sa venoval kariére vedúceho džezového orchestra. Shaw bol prvý z bielych vedúcich orchestrov, ktorý vzal do Big Bandu aj hráčov čiernej pleti. Počas druhej svetovej vojny s celou svojou skupinou vstúpil do amerického námorníctva a slúžil v tichooceánskej oblasti. V roku 1954 skončil hru na klarinet a venoval sa písaniu. Päť rokov žil v Španielsku, v roku 1960 sa vrátil do USA. V roku 2004 získal ocenenie lifetime achievement Grammy Award, uviedla AFP.