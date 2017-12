"Mr. Bean" Rowan Atkinson oslávi päťdesiatku

31. dec 2004 o 9:43 TASR

Londýn 31. decembra (TASR) - V súkromí nie je podľa vlastného vyjadrenia vôbec veselý a ani jeho práca ho údajne vôbec nebaví. Okrem toho nedokáže vystáť karikatúru anglického malomeštiaka, ktorú sám vytvoril.

"Mr. Bean je jedným z najnepríjemnejších ľudí, ktorých môže človek stretnúť," hovorí herec Rowan Atkinson, ktorý 6. januára oslávi 50 rokov.

Navzdory tomu všetkému sa stal tento extrémne hanblivý syn anglického farmára s "prirodzeným talentom vyššieho bláznovstva", ako raz o ňom napísali noviny, jedným z najznámejších a najbohatších komikov.

Za svoju kariéru môže ďakovať skôr náhode. Nie je totiž vyštudovaným hercom, ale na univerzitách v Newcastli a Oxforde ukončil elektroinžinierstvo. Komický talent sa u neho prejavil na Oxforde, kde spoluúčinkoval v študentskej divadelnej skupine.

Atkinson pracoval dlhé roky na postave Mr. Beana, než ju po prvý raz uviedla v roku 1990 britská televízia. "Hrať človeka, ktorý nemá žiadne spôsoby a je úplne egoistický, to je rozhodne zábavné," povedal raz Atkinson.

S chodením do práce má však komik problémy. "Nie, vo všeobecnosti nemám nijakú zábavu z práce. Nie preto, že by som bol lenivý, ale všetko je to tak stresujúce a sužujúce."

Rowan Atkinson sa považuje skôr za perfekcionistu, ktorý má zakaždým pocit, že to môže urobiť lepšie. "Vždy som bol toho názoru, že perfekcionizmus je skôr choroba ako ušľachtilá vlastnosť."

Keď Atkinson nepracuje alebo nie je s rodinou, sadá si za volant jedného zo svojich šiestich alebo siedmich športových automobilov značky Aston Martin. Nie vždy to však dobre dopadne, v roku 2003 totiž pri súkromných závodoch zošrotoval jedno z áut. Nebolo to pritom prvý raz, čo rozbil takéto luxusné vozidlo za 150.000 eur (skoro šesť miliónov Sk).