Britské hviezdy popmusic naspievajú singel v prospech obetí zemetrasenia v Ázii

Londýn 1. januára (TASR) - Britské hviezdy popmusic pripravujú singel s názvom "Grief Never Grows Old" (Smútok nikdy nezostarne), aby získali peniaze ...

1. jan 2005 o 22:41 TASR

Londýn 1. januára (TASR) - Britské hviezdy popmusic pripravujú singel s názvom "Grief Never Grows Old" (Smútok nikdy nezostarne), aby získali peniaze pre obete smrtiacich vĺn cunami v južnej Ázii. Oznámila to dnes britská rozhlasová a televízna stanica BBC.

Svoje hlasy tento týždeň naspievajú Sir Cliff Richard na Barbadose a Boy George v New Yorku. Ako ďalších účastníkov nevšedného projektu agentúry spomínajú bývalého speváka Boyzone Ronana Keatinga, ktorý je v súčasnosti na lyžiach vo Švajčiarsku a bude nahrávať v tamojšom štúdiu, Chrisa Reu, Oliviu Newton-John a zvyšných členov skupiny Bee Gees, Robina a Barryho Gibba.

Autorom piesne je rozhlasový diskdžokej Mike Read. Pieseň napísal ešte pred 26. decembrom, ale nikdy ju neudal, pretože ju všetci považovali podľa jeho slov za krásnu, ale príliš melancholickú.

Zisk pôjde na účet Výboru pre katastrofy (DEC), ktorý zastreľuje britské humanitárne združenia. Cieľom Mikea Reada je získať pre obete v Ázii týmto projektom tri milióny eur (115 miliónov Sk).