Superhviezdy a ďalšie miliónové dievčatá a chlapci

3. jan 2005 o 8:00 PETER BÁLIKKRISTÍNA KÚDELOVÁZUZANA ULIČIANSKA

Dobre platené dievčatá a chlapci - prvé sekundy Nového roka na JOJke. FOTO - TV JOJ



Podľa výsledkov nedávno zverejnenej ankety patríme medzi národy s najmenšou odolnosťou proti sledovaniu televízie. Ani Silvester nemohol preto byť výnimkou. Rastúcej popularite súťaže Slovensko hľadá SuperStar na STV nakoniec nezabránili ani tradičné obavy z preťažených sietí mobilných operátorov. Aj bez presného čísla o sledovanosti, rekordný počet diváckych esemesiek naznačil budúci trend v skladaní silvestrovského programu všetkých slovenských televízií - vlastné reality šou.

Džiga Džiga Silvester

Načo vymýšľať galaprogramy a humorné skeče, keď Slovensko hľadá SuperStar. Súťaž baví v súčasnosti celý národ a bolo tomu aj na Silvestra. Namiesto toho, aby ľudia vyrazili do ulíc, alebo zabávali sa v kruhu svojich rodín a priateľov, sledovali zápolenie ďalšej semifinálovej desiatky, z ktorej ako jednoznačná víťazka vzišla Katarína Koščová. Mladá speváčka z Prešova získala za prednes pesničky Rome Wasn't Built in a Day od britských Morcheeba rekordných 121 834 hlasov.

Zaradenie tohto programu, ktorý žne úspechy po celom svete, sa z pohľadu diváka STV zdá byť revolučným činom. Po rokoch strávených so Senzusom sa ľudia, neschopní privítať nový rok inak než pri televíznej obrazovke, mohli zabaviť niečím novým a zatiaľ neopozeraným.

Napriek hlavným hviezdam Katke a Zdenke, ktoré postúpili do finálového kola SuperStar, skutočnou superhviezdou silvestrovského programu na STV bol však slovenský Scooter Jožo Suchý. Antihviezda, známa pod prezývkou Džiga Džiga, sa na Jednotke objavila až v troch programoch. Najprv v špeciálnom vydaní SOS, scénkach kostrbatého humoru (ktorý sa veľa napracuje) aby pobavil aspoň niekoho, neskôr v relácii Extra, zloženej z profilov najhorších z najhorších z krajských kôl SuperStar, čiže Hviezdnej roty. Po polnoci nakoniec odmoderoval aj hitparádu XXL s nadhľadom ostrieľaného profíka. Jožo Suchý dokázal natiahnuť na Silvestra warholovských pätnásť minút slávy na niekoľko hodín.

Senzi Uragán

Bolo o päť minút deväť hodín, keď sa na Markíze skončil český film S tebou mě baví svět a silvestrovskú zábavu začala roztáčať neodškriepiteľne populárna skupina Senzus. Tá niekoľkokrát počas svojho programu Senzi Senzus vyzývala divákov: "Bavte sa!". A ľudia v sále, medzi ktorými (opäť raz) nechýbal ani Jozef Golonka, sa naozaj bavili.

Členovia kapely si dali záležať, aby boli pri každej pesničke tematicky oblečení a roztlieskavali obecenstvo, aj keď spievali ich hostia - skupina Lojzo, Jadranka, Ilona Csáková a Ivan Mládek. Josef Laufer, ktorého líder Senzusu uviedol ako "Jamesa Bonda českého popu", zaspieval dve pesničky Franka Sinatru a Toma Jonesa, sa ako jediný s divákmi rozlúčil novoročne.

Takáto silvestrovská zábava by určite nemala chybu, keby pre tých, ktorí boli doma, nechceli tancovať a zľudovené pesničky s dancefloorovou rytmikou práve radi nemajú, nebola skôr takým menším trestom. Poslednou reláciou minulého roka bol na Markíze Uragán. Kraus a Marcin program vyskladali zo všetkých typických prvkov svojej zábavy, úroveň ktorej tradične osciluje medzi niekoľkými cenovými skupinami. Tentoraz sa však vyhli extrémom, čo je však rovnako dobre, ako i zle.

Medzi najrozpačitejšie časti i Uragánu treba zarátať hudobné vystúpenie piatich slovenských poslancov, ktorí odspievali elánovku Nie sme zlí. Ak ju spievajú maturanti, možno hovoriť o romantizme, prijať ju z úst politikov, na to už treba naivitu a úplnú stratu posledných zvyškov súdnosti.

Domácka afterparty

Televízia JOJ pozvala divákov na akúsi afterparty či televízne "vyhryzky", ako sa vyjedaniu zvyškov z oslavy hovorí. Ušetrilo sa na nových štúdiách i na pozvaných hosťoch a opäť sa mohol zrecyklovať materiál z "najvydarenejšej slovenskej reality šou". Svojich moderátorov využila JOJka dokonale - na to, čo vedia, i na to, čo nevedia.

Silvestrovské vydanie VIP obdarila svojím šarmom baronesa Paveleková, uvoľnenú spoločnosť v Inkognite, ktorá hádala pedikéra kráv či oplodňovača čmeliakov zas svojou účasťou podporil Milan Kňažko. Televízia JOJ správne pochopila, že keď sama neurobí zo svojich moderátorov hviezdy, nikto to nespraví za ňu.

V súťaži o miliónového moderátora JOJ nakoniec rozhodla kategória, ktorá preverila "všetku inteligenciu a talent sveta" - triafanie do čela zátkou od šampanského. Celoročný voľný vstup do priestorov televízie JOJ, ako aj právo na novoročný prípitok nakoniec získala Katka Žitniaková. "Tak sa ľúbte a ľúbte všetkých, ktorí si to zaslúžia. Televízia JOJ si to zaslúži a je tu pre vás!" napísali jej do scenára.

Uzavretá Jojspoločnosť sa teda bavila uvoľnene ako doma. V novej rodine privítali aj Petra Kočiša, ktorý vyjadroval svoju chuť zaradiť sa medzi takýchto skvelých moderátorov. "Telo i dušu za nič nepredám, ja lacno nepredám," spievalo sa nakoniec spolu s vetou "viem, že ešte veľa kiksov musím zaplátať."

Prvé sekundy nového roka patrili na JOJke sviatočnému šotu, s ktorým by televízia suverénne vyhrala v súťaži o najgýčovejší vianočný vizuál. Sladkí moderátori, sledujúci nežným výrazom v očiach hviezdičky, anjelik a čert poletujúci okolo nich, to je skutočne niečo, kvôli čomu sa možno tešiť už na nesviatočné dni.