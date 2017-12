V hlasovaní o najobľúbenejšiu pesničku všetkých čias zvíťazil Led Zeppelin

Londýn 3. januára (TASR) - V hlasovaní poslucháčov britskej rozhlasovej stanice Virgin o najlepšiu popovú pesničku všetkých čias suverénne zvíťazila legendárna kapela sedemdesiatych rokov Led Zeppelin s pesničkou Stairway To Heaven.

Stalo sa tak len necelý týždeň pred začiatkom ďalšieho hlasovania - o najlepšiu rockovú skladbu všetkých čias. V ankete hlasovalo viac ako 20.000 fanúšikov a prekvapujúce je, že žiadna do prvej desiatky sa nedostala žiadna skladba legendárnych Beatles.

Frontman skupiny Led Zeppelin Robert Plant predstihol v rebríčku aj megahit skupiny U2 One a na treťom mieste sa umiestnila hymna kapely Guns 'N Roses Sweet Child 'O Mine.

John Lennon predstihol so sólovou skladbou Imagine kolegov z Beatles a umiestnil sa na šiestom mieste, pričom prvý umiestnený hit štvorice chrobákov je skladba Let it be na 11. mieste.

V top 20 si našli svoje hity aj kolegovia dnes už zosnulého Freddyho Mercuryho z Queen a to na siedmom mieste hit Bohemian Rhapsody. Brown Eyed Girl od Vana Morrisona sa umiestnila na 12. mieste a skladba Wonderwall od Oasis na 19. mieste.

Rádio Virgin zverejnilo aj výsledky hlasovania o najlepších 500 skladieb. Ako najplodnejšie obdobie na hity sa ukázali osemdesiate roky. Táto dekáda priniesla so sebou Madonnu, Wham! a Duran Duran. Z tohto obdobia sa umiestnilo v Top 500 až 158 hitov. Hity zo sedemdesiatych rokov obsadili v rebríčku 141 miest, z deväťdesiatych rokov 95 miest a len 60 skladieb je z obdobia šesťdesiatych rokov. Zvyšné pesničky pochádzali z uplynulých piatich rokov.

Legendárny frontman skupiny Madness, ktorý je zároveň DJ Suggs z rádia Virgin sa veľmi potešil všeobecnej obľúbenosti pesničiek z osemdesiatych rokov.

"Tieto roky tvorili základ veľkých hitov a talentovaných skupín, od Specials a Police k Jam a U2 a samozrejme Madness," skonštatoval spokojne DJ.