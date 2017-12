Kevin Spacey ako herec a režisér v jednej osobe

3. jan 2005 o 15:15 TASR

Chicago 3. januára (TASR) - Americký herec Kevin Spacey (45) sa pri nakrúcaní filmu Beyond the Sea o legendárnom spevákovi Bobbym Darinovi ani veľmi s režisérom nehádal. Možno aj z toho dôvodu, že sa ako herec a režisér v jednej osobe musel jednoducho režírovať sám.

"Nakoniec som tento film musel režírovať sám, pretože som nevedel nájsť tú správnu osobu. Ja som tento druh práce zámerne nevyhľadával, verte mi," povedal oscarový herec pre nedeľňajšie vydanie amerických novín Chicago Sun-Times.

Najťažšie preňho bolo odviesť si svoju prácu tak, aby to nevyzeralo ako ukážka samoľúbosti.

"Chcel som sa uistiť, že aj úlohy ostatných hercov budú dobre zahrané. A mal som veľa pomocníkov. Mal som skvelý produkčný tím - veľa ľudí bolo mojimi očami a ušami. Nedalo sa inak, pretože som musel hrať aj režírovať zároveň," dodal.

Darin sa stal v USA hviezdou v 50. rokoch. Preslávil sa hitmi Mack the Knife, Dream Lover, Splish Splash a Beyond the Sea.

