Všetko najlepšie od Tiny Turnerovej

4. jan 2005 o 8:30 PETER BÁLIK

Verili by ste, že tejto energickej žene už pomaly ťahá na sedemdesiatku? Tina Turnerová veselo koncertuje a stále sa venuje aj svojim hereckým aktivitám. Najnovšie sa objaví vo filme indického režiséra Ismaila Merchanta Bohyňa, v ktorom stvárnila titulnú úlohu. FOTO - REUTERS



Tina Turnerová. David Bowie a Bono z U2 o nej hovoria ako "o najlepšej speváčke na svete". Stále populárna čierna Američanka, rocková babička, ktorá svojou vitalitou predstihne aj súčasné hviezdičky, koncom roka 2004 predstavila nový výberový album, ktorý zahŕňa všetky podstatné kroky jej bohatej hudobnej kariéry.

Ktorá z Tininých podôb je lepšia? Aj na to snaží odpovedať dvojdisková kompilácia All The Best. Soulová Tina zo šesťdesiatych rokov, keď vo dvojici s manželom Ikom pomáhala definovať soulovú hudbu? Alebo jej súčasná podoba, prezentovaná príjemnými poprockovými melódiami?

"All The Best je špeciálny album, ktorý znie nadčasovo, pretože moje piesne znejú aj po rokoch veľmi súčasne. Som na to hrdá, lebo je to album, ktorý reprezentuje môj život od dávnych začiatkov až po nové piesne, ktoré sú rovnako silné ako ich predchodcovia," povedala šesťdesiatšesťročná speváčka v tlačovom vyhlásení o remastrovanom albume s tromi novými piesňami. Názov nahrávky je odvodený od jej veľkého hitu Simply The Best.

Je to neuveriteľné, ale táto speváčka urobila svoje prvé kroky v hudbe už pred viac ako päťdesiatimi rokmi! Ako tínedžerka s rodným menom Annie Mae Bullock z priemyselného amerického mesta Nutsbush nahrávala už v roku 1953. Jej život sa radikálne zmenil vstupom do manželstva s gitaristom a všestranným hudobníkom Ikom Turnerom, s ktorým v roku 1960 debutovala s pesničkou A Fool In Love.

Z tohto obdobia sa na aktuálnej výberovke nachádzajú piesne River Deep Mountain High, skvelá spolupráca s geniálnym producentom Phillom Spectorom, ďalej Proud Mary, pieseň, ktorú si duo požičalo od vtedajšej populárnej countryfolkovej skupiny Creedence Clearwater Revival, ako aj autobiografická Nutbush City Limits.

"V súčasnosti nemám priveľmi rada autobiografické piesne, urobila som ich veľa. Blues ma často unavuje, a preto mám rada skôr piesne, ktoré sa dajú vysvetliť viacerými spôsobmi," hovorí Tina, ktorá prvú časť svoje kariéry uzavrela bolestným rozchodom s Ikom.

Po tom, čo zažiarila vo filmovej opere Tommy od The Who, sa definitívne vydala na sólovú kariéru. Ako ukazuje autobiografický film What's Love Got To Do With It?, jej nový začiatok nebol ľahký. Skôr naopak. Tine, zdeptanej poníženej žene, týranej bývalým manželom sa podarilo postaviť na vlastné nohy až začiatkom osemdesiatych rokov za pomoci austrálskeho manažéra Rogera Daviesa alebo Bowieho, ktorý sa za ňu prihovoril u vydavateľa a ponúkol jej duet v piesni Tonight.

"Dosť bolo blues a soulu, nechcem byť černošskou interpretkou, ktorá spieva o tom, že život je ťažký! Chcem sa zabávať," vyhlásila speváčka. Z jej comebackového albumu Private Dancer z roku 1984 sa dodnes predalo rekordných jedenásť miliónov nosičov. Titulnú pieseň je ponúkol Mark Konpfler z Dire Straits.

"Hľadali sme správnu pieseň, až sme naďabili na Private Dancer. Mark ju pôvodne nahral pre seba, ale nakoniec ju nepoužil, pretože zistil, že to nie je pieseň pre chlapa. Je to ženská skladba. Mal pravdu, len doteraz neviem, či tou postavou myslel nejakú prostitútku z ulice alebo klasickú súkromnú učiteľku tanca," spomína Tina.

What's Love Got To Do With It, Private Dancer alebo We Don't Need Another Hero. To boli piesne, ktoré dnes charakterizujú ôsmu dekádu minulého storočia. Počas nej si stihla vystrihnúť ďalšie duety s Mickom Jaggerom alebo Bryanom Adamsom.

Do deväťdesiatych rokov vstúpila s hitom Simply The Best. Po nej nasledovali skladby I Don't Wanna Fight, When The Heartchase Is Over alebo Goldeneye, titulná bondovka z filmu Zlaté oko z pera Bona a The Edgeho zo skupiny U2.

Tina Turner v súčasnosti nahráva len sporadicky. Kritici jej vyčítajú prílišnú popovú uhladenosť poslednej tvorby, o čom svedčia aj jej nové tri piesne vrátane aktuálneho singlu Open Arms. Jej minulosť však stojí za povšimnutie.