Najväčšie šance stať sa princeznou majú známe pornohviezdy

Zmodernizovaná verzia rozprávky o Popoluške - to sa ľahko povie. Lenže čo by robila Popoluška dnes, v ére ústredného kúrenia? V Pretty Woman bola prostitútkou. Čo by však robil Popolvár?

4. jan 2005 o 12:15 MILOŠ ŠČEPKA

Film Sexbomba od vedľa je Popoluška naruby. Stredoškolák Matthew nie je ani škaredý, ani hlúpy, ani predajný, je len outsider. Trošku rozmaznaný, príliš zodpovedný, priveľmi zahľadený do vlastnej skvelej budúcej kariéry. A čo princezná, ktorú si napokon vybojuje?

Dnešné princezné sú herečkami pornofilmov! Aika Miura, Akira Fubuki či Sung Hi Lee sú svetoznáme hviezdy dospievajúcej mládeže na celom svete. Konzervatívna morálka dostala posledný úder do väzov, keď sa mediálnou star najväčšej veľkosti stala Monica Lewinská. A komédie pre mládež už od čias prelomového filmu American Pie nikdy nebudú také nevinné ako predtým.

Girl Next Door je Popoluškou tak trochu na spôsob Prci, prci, prcičky. Explicitného sexu tu veľa neuvidíme, viac a odvážnejšie sa o ňom rozpráva, hoci reklama sľubuje, že na DVD je film oveľa ostrejší. Erotické scény nie sú to, na čom Girl Next Door stojí a padá. Neuvidíme tu ani domácim distributérom sľubovanú "sexbombu", pretože Danielle je skôr to, čo naznačuje pôvodný názov: dievča od vedľa. Obyčajná baba, ktorá sa až pred kamerou mení na objekt túžby nezrelých chlapcov akéhokoľvek veku.

Stredoškolský bifľoš a pornoherečka tvoria naoko nepravdepodobný pár. Lenže v rozprávke je možné všetko. Aj to, že tí najvysmievanejší, najzaznávanejší žiaci si na maturitný ples dovedú najvzrušujúcejšie dievčatá a získajú pol kráľovstva: stanú sa milionármi.

Devätnásťročný Emile Hirsch hral v televíznych seriáloch ako Tretia skala od Slnka, Sabrina, NYPD Blue a ER. O tri roky staršia Elisha Cuthbertová vo filme 24. Tento film sa zaobíde aj bez filmových hviezd, zato tu hrá viac skutočných postáv z pornobiznisu aj z erotického modelingu (Amanda Swisten, Sung Hi Lee, Steven St. Croix, Brianna Banks).

Režisér Luke Greenfield má na konte vulgárnu komédiu The Animal, no tentoraz si dokázal hrubozrnnosť odpustiť. Presnejšie: prinútili ho, pretože z obchodných dôvodov musel nový film prejsť prísnym sitom cenzorov ako mládeži prístupný. A zároveň dostatočne provokatívny. Čo sa asi podarilo, pretože ho v Kalifornii nominovali na mládežnícku cenu Teen Choice Award. V kurióznej kategórii Najlepší film, na ktorý by vás rodičia nepustili.

Okrem provokatívneho spájania s reálnym svetom pornografie tu nenájdeme nič nové, nič také, čo by sme už dávno nevideli a nepočuli inde. Produkt veľkosériovej výroby určený na okamžitú spotrebu. Prebehne organizmom, stopy nezanechá.

Rodičia však môžu byť spokojní v porovnaní s večerným spravodajstvom všetkých troch našich celoštátnych komerčných televízií vyznieva Sexbomba od vedľa naozaj ako rozprávka na dobrú noc a pek(el)né sny.

Sexbomba od vedľa (The Girl Next Door) q USA 2003 q 105 minút q Scenár: Stuart Blumberg q Réžia: Luke Greenfield q Kamera: Jamie Anderson q Hudba: Paul Haslinger q Hrajú: Elisha Cuthbertová, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, James Remar, Chris Marquette, Sung Hi Lee, Timothy Bottoms, Donna Bullocková