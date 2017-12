George Harrison sa dostal do Oxfordského slovníka biografií

4. jan 2005 o 7:33 TASR

Londýn 4. januára (TASR) - Gitarista Beatles George Harrison a herec Sir Nigel Hawthorne sa dostali spolu so 193 ďalšími osobnosťami, ktoré zomreli v roku 2001, do Oxfordského slovníka národnej biografie (Oxford Dictionary of National Biography) ako definitívne potvrdenie ich slávy a výnimočnosti.

Aktualizované vydanie 60-dielneho slovníka vychádza práve dnes. V novej skupine mien je aj 44 žien.

"Slovník je záznamom o ľuďoch, ktorí boli našimi súčasníkmi a formovali spoločnosť, v ktorej my dnes žijeme," uviedol editor slovníka Lawrence Goldman.

Ďalšie nové meno v slovníku patrí spisovateľovi Douglasovi Adamsovi, autorovi diela "The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy" (Stopárov sprievodca galaxiou), ale napríklad aj skúšobnému pilotovi nadzvukového lietadla Concorde Brianovi Trubshawovi či doktorovi Herchelovi Smithovi, ktorý sa významne zasadil o vývoj antikoncepčnej tabletky. Nechýba jeden z prvých televíznych symbolov sexu - Nyree Dawn Porterová zo Ságy rodu Forsythov (Irena).

Medzi prírastkami je aj 31 mien osobností, ktoré nepochádzajú priamo z Veľkej Británie, napríklad Američanov.

(http://www.oxforddnb.com)