Hilary Swanková je vďačná za úlohu vo filme Million Dollar Baby

4. jan 2005 o 9:00 TASR

San Francisco 4. januára (TASR) - Keď americká herečka Hilary Swanková získala Oscara za výkon vo filme Chlapci neplačú (Boys donďt cry), myslela si, že život jej prinesie kopu ďalších zaujímavých hereckých príležitostí.

"Myslela som si, že budem mať toľko skvelých príležitostí a že toto je len začiatok," uviedla pre noviny San Francisco Chronicle.

Odvtedy sa objavila v snímkach The Affair of the Necklace, Insomnia, The Spaces Between, The Core, Iron Jawed Angels. Žiadna z nich však nebola tak dobre kritikou prijatá ako Chlapci neplačú.

Teraz má však Hilary dôvod na radosť. Za svoju rolu boxerky Maggie Fitzgeraldovej vo filme Million Dollar Baby sa jej ušlo ocenenia od kritikov. Aj ona sama priznáva, že jej táto úloha sedela.

"Som skutočne šťastná, že predtým než dovŕšim 30 rokov, som si mohla zahrať dve úžasné roly (Chlapci neplačú a Million Dollar Baby)," dodala.

V snímke Million Dollar Baby hrá aj filmová legenda Clint Eastwood. Ten je zároveň aj režisérom.

"Žiadnu inú herečku ako Hilary som si v tejto úlohe nevedel predstaviť. Som jej fanúšikom, odkedy som ju videl vo filme Chlapci neplačú a Insomnia," povedal Eastwood.

