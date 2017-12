Hviezda filmu Spiderman K. Dunstová má fóbiu z pavúkov

4. jan 2005 o 11:05 TASR

New York 4. januára (TASR) - Za iróniu osudu možno označiť fakt, že hviezda filmovej verzie komiksu o Spidermanovi - Pavúčom mužovi Kirsten Dunstová (22) má fóbiu práve z týchto zvierat.

"Nemôžem ich vystáť. Nieže by som ich chcela zabiť, ale nemusia byť práve v dome," hovorí populárna hollywoodska herečka.

"Ak by bol pavúk v sprche, asi by som vykríkla, potom zapla vodu a dovidenia pán Pavúk. Ale vždy sa bojím toho, že prilezú naspäť a pomstia sa mi," uviedla o svojej fóbii Dunstová.

Pomerne mladá herečka tiež vyhlásila, že by zanechala hereckú prácu v prípade, že by nakrúcanie brala ako každodennú povinnosť.

"Je to o chuti hrať, avšak akonáhle sa to zmení na prácu, ktorú musíte urobiť, ako napríklad keď opakujete scénu stále dokola, potom to za to nestojí," uzavrela Dunstová.