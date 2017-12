Smatanovej tohtoročnou prioritou je nový album

Bratislava 4. decembra (TASR) - Už koncom januára sa do štúdia plánuje zatvoriť speváčka Zuzana Smatanová, aby nahrala svoj druhý album.

4. jan 2005 o 15:45 TASR

O tohtoročných plánoch nechce mladá interpretka veľa rozprávať, vraj aby vyšli, no nahrávanie platne je pre ňu prioritou. "Veľmi sa teším, pretože mám pripravené nové pesničky, takže sa budem určite uberať týmto smerom. Neviem, čo mi život v tomto roku pripraví, ale čo príde to prijmem, hlavne nech to príde samo."

Štýl pripravovaných skladieb sa podľa nej v porovnaní s debutovou platňou nezmení. "S gitarou som sa, v úvodzovkách, narodila, takže to určite bude rockovo-folkovo-popové. Nemám pocit, že by som sa mala zamerať na iný štýl. Album bude podobný ako prvý, ale vyzretejší. Do tohtoročných plánov Smatanová nezahrnula takmer žiadny oddych. "Zatiaľ neplánujem oddychovať, chcela by som urobiť turné, o ktorom sa už v kapele aj vo vydavateľstve hovorí. Na oddych ani nepomyslím," hovorí s úsmevom.

Vlaňajší rok, ktorý zavŕšila koncertom na nitrianskom námestí, vraj Zuzane priniesol upevnenie rodinných vzťahov. Kvôli práci sa totiž presťahovala do Bratislavy, a tak jej na rodinu a známych zostáva menej času. "Tým, že som menej doma, sa vzťahy len upevnili. Som rada, že keď prídem domov, vždy sa máme o čom porozprávať," hovorí speváčka, ktorej uplynulý rok, ako tvrdí, priniesol okrem toho aj veľké množstvo skúseností, spoznala nových ľudí, ale podľa jej slov najdôležitejšie je to, že sa dostala bližšie k hudbe.