Piercea Brosnana vzrušuje kariéra zlodeja obrazov

5. jan 2005 o 12:00 TASR

Hamburg 4. januára (TASR) - Britský herec Pierce Brosnan by bol schopný stať sa kvôli známemu obrazu hoci aj kriminálnikom. "Kvôli Picassovi by som dokázal zo seba vydať viac kriminálnej energie ako je normálne," povedal pre dnešné nemecké vydanie denníka Financial Times. "Pokiaľ by som takéto niečo chcel mať, dostal by som sa aj do strážených múzeí."

Pripravovať vlámačku by bolo podľa neho celkom zábavné. "A k tomu ešte adrenalínový opar. Predstavujem si, že je to veľmi napínavé," uviedol herec.

Brosnan opäť vyjadril sklamanie z toho, že už nebude hrať v ďalších pokračovaniach o superagentovi Jamesovi Bondovi. "Bond je veľká zodpovednosť. Je to ako byť vyslancom malého kráľovstva."

Vo svojom najnovšom filme hrá 51-ročný herec zlodeja šperkov. Rád by mal viac času na maľovanie. Namiesto toho, aby sa z neho stal zlodej obrazov, pokúša sa z času na čas dať čosi na plátno. "Najviac maľujem zátišia alebo krajinky," dodal Brosnan.