Sheryl Crowová poteší fanúšikov dvoma novými albumami

4. jan 2005 o 22:41 TASR

New York 4. januára (TASR) - Americká speváčka Sheryl Crowová si dala vlani tvorivú prestávku, ale už začiatkom tohto roku prekvapí svojich fanúšikov hneď dvoma novým albumami.

Umelkyňa časopisu Billboard prezradila, že jeden album bude určený pre náročnejších poslucháčov, ten druhý bude popový. Speváčka si myslí, že pesničky z "umeleckého" albumu rádiá hrávať asi nebudú. "Je to srdcová záležitosť, žiadny hurhaj," povedala.

Zatiaľ posledným albumom v speváčkinej diskografii je titul The Very Best of Sheryl Crow z roku 2003, z ktorého sa len v USA predalo 3,2 milióna kusov.

Podľa Crowovej práve úspech tohto albumu jej dovolil vydanie "možno nie tak komerčnej platne".

Speváčka sa tiež priznala, že odkedy začala chodiť s profesionálnym cyklistom Lancom Armstrongom, skladá viac ľúbostných pesničiek. Vo svete sa deje aj mnoho iných vecí, o ktorých treba spievať. "Pre umelcov je teraz zaujímavé obdobie," konštatovala Crowová.