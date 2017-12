Zomrel slávny džezový klarinetista Artie Shaw

NEW YORK - Džezový klarinetista Artie Shaw, ktorý sa preslávil klasickými nahrávkami ako Begin the Beguine a Oh, Lady Be Good rovnako ako búrlivými manželstvami s filmovými hviezdami Lanou Turnerovou a Avou Gardnerovou, zomrel vo veku 94 rokov. Jeho smrť bola dôsledkom niekoľkoročného chorľavenia po tom, ako spadol na prechádzke so psom a zlomil si bedro. Losangelský umelec sa narodil ako Arnold Jacob Arshawsky krajčírke a fotografovi v New York City 23. mája 1910. Patril medzi najlepšie platených muzikantov počas Veľkej krízy a nemnohých belochov, ktorí úspešne vstúpili na pole pôsobnosti černochov. Preslávil sa ako jedinečný hlas swingovej éry džezu najmä pre krásny tón a register svojho nástroja. Klarinet v jeho rukách prirovnávali k majstrovsky ovládanému steblu trávy. K jeho hitom patria Stardust, Indian Love Call a Frenesi. (reuters)