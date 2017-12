R. Smith: Cure udržíme pri živote

Spomínal minulý rok Robert Smith niečo o definitívnom konci The Cure? Štyridsaťdvaročný spevák, gitarista a líder kultovej britskej kapely sa v deväťdesiatom deviatom vraj naposledy zavrel so spoluhráčmi do štúdia a výsledkom bol album Bloodflowers. ...

Robert Smith na najnovšej snímke k albumu.

Spomínal minulý rok Robert Smith niečo o definitívnom konci The Cure? Štyridsaťdvaročný spevák, gitarista a líder kultovej britskej kapely sa v deväťdesiatom deviatom vraj naposledy zavrel so spoluhráčmi do štúdia a výsledkom bol album Bloodflowers. Aj minuloročné turné malo byť rozlúčkou, tak to dnes Smith priznáva.

Avšak po úspechu, keď ich na koncertoch videlo pol milióna ľudí v Amerike a Európe, začali The Cure uvažovať o pokračovaní v roku 2002. Zatiaľ prišli s „bestofkou“ Greatest Hits, na ktorej sú aj dve úplne nové pesničky.

Singlovka Cut Here a Just Say Yes, pri ktorej si muzikanti dovolili malý vtip a skladbu datovali budúcoročným dátumom. V skladbe hosťuje Saffron, energická speváčka kapely Republica. The Cure nahrávali v londýnskom štúdiu Olympic za asistencie producenta Marka Platiho (produkoval napríklad Davida Bowieho) a popri dvoch songoch vznikla tretia skladba Signal To Noise, ktorú si kapela nechala ktovie načo. „Album nemá ducha,“ hovorí Robet Smith, ktorý sa od zbierky najväčších hitov tak trochu dištancuje, pre agentúru Reuters. „Je to zbierka komerčných vecí. Dúfam, že raz vydáme zbierku absolútnych nehitov,“ hovorí pesimista z povolania.

Po obrovskom úspechu albumu Wish z roku 1992 išla sláva kapely z kopca, ortodoxných fanúšikov ubúdalo až tak, že Smith začal uvažovať o konci The Cure. Tento rok začal pracovať na sólovom albume a dnes vyhlasuje: „The Cure udržíme aspoň kvôli tej hŕstke verných fanúšikov.“

The Cure začínali koncom sedemdesiatych rokov, ich hudba a v čiernom odený, fetišisticky vyzerajúci a namaľovaný Smith sa pohybovali na hranici punku a neoromantiky, hoci veľmi svojrázne a originálne. Za vyše dvadsať rokov na scéne vydali trinásť radových platní, tri živé záznamy, dve singlovky a naposledy výber najväčších hitov. Hoci existencia The Cure je dnes nejasná, uvažujú o koncertovaní niekedy v lete na festivaloch. „Kapela bude fungovať tak dlho, ako len bude chcieť,“ dodal Robert Smith.

