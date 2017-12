Jennifer Lopezová chce, aby ju volali Jennifer a nie J.Lo

New York 5. januára (TASR) - Speváčka a herečka Jennifer Lopezová si želá, aby ju volali celým menom - teda Jennifer a nie skratkou J.Lo.

5. jan 2005 o 13:10 TASR

Lopezová chce, aby každý zabudol na skratku J.Lo, pretože podľa nej to nie je reálne meno.

"Nie som J.Lo, ona nie je skutočná osoba. To bolo len na chvíľu a zo zábavy. Nikdy som nebola nikým iným, iba Jennifer," vyhlásila hviezda latinskoamerického pôvodu.

Lopezová chce navždy pochovať reputáciu asociovanú so skratkou J.Lo, pričom nijaké iné skratky svojho mena nepripúšťa. Aj napriek tomu, že o sebe naspievala úspešnú pieseň s názvom Jenny From the Block, ani táto skratka sa jej nepáči. Do piesne ju dala iba kvôli rytmike, pretože Jennifer by bolo priveľmi dlhé.

Speváčka najskôr chcela celému svetu dať priamo najavo, ako chce byť oslovovaná, keď rozmýšľala nad tým, či názov jej posledného albumu nepomenuje Call Me Jennifer (Volajte ma Jennifer). Nakoniec sa však rozhodla pre titul Rebirth (Znovunarodenie), pretože podľa nej znamená oveľa viac.