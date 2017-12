Lucie Vondráčková si rada stavia vzdušné zámky

Bratislava 5. januára (TASR) - Jeden z najkrajších rokov v živote má za sebe česká speváčka a herečka Lucie Vondráčková.

5. jan 2005 o 17:00 TASR

"Bol doteraz najviac naplnený prácou, ale hrozne ma to bavilo, pretože som nakrútila dve krásne rozprávky, bola som sa pozrieť v New Yorku, čo bol môj sen a vôbec celý ten rok bol taký ligotavý," s typickým úsmevom na tvári si pochvaľuje speváčka, ktorej najhorší rok vraj bol, keď mala osemnásť. "Bola som vtedy závislá na McDonalde, ten rok bol celý čudný," vtipkuje.

Lucie sa nezvykne obzerať späť, skôr plánuje a zo všetkého najradšej si stavia vzdušné zámky a v hlave nakrúca farebné videoklipy a rozprávky. Plány si zvykne vždy robiť na Silvestra. Polnoc väčšinou trávi sama na snowboarde uprostred zjazdovky alebo v lese.

"Dám si tam vždy chvíľku pokoja, poviem si tam, čo by som tak rada v nasledujúcom roku robila. A keď už bilancujem, nikdy nie som smutná z toho, čo sa mi nepodarilo, ale ďakujem za úspechy. Keď som na snowboarde, mám takú dohodu sama so sebou, že keď nespadnem, môžem si želať tri veci, ktoré sa mi splnia. Zatiaľ som vždy spadla," dodáva so smiechom.