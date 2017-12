Múzeum maďarskej kultúry a Podunajska vykročí v ústrety európskym výzvam

5. jan 2005 o 15:53 TASR

Komárno 5. januára (TASR) - Priblížiť osemdesiatročnú históriu a prezentovať kultúrne pamiatky Maďarov žijúcich na slovenskom území národom žijúcim v spoločnej Európe, je prioritou Múzea maďarskej kultúry a Podunajska v roku 2005.

Pre TASR to uviedol Csaba Fehér, ktorého vymenovali do funkcie riaditeľa zariadenia k 1. januáru tohto roku. Fehér plánuje posilniť najmä aktivity v spoločensko-vednej oblasti a etnografické výskumy, ako aj zapojiť sa do medzinárodných výskumných projektov. Vedenie inštitúcie si kladie za cieľ zvýšiť rastúcu návštevnosť. Slúžiť tomuto účelu by mal muzeálno-pedagogický program určený žiakom a študentom pod názvom "Predmet mesiaca", sprístupnenie historického knižničného fondu Podunajskej knižnice, ako aj výber a spôsob spracovania tém jednotlivých expozícií. Medzi dominantné témy roku 2005 bude patriť 40. výročie dunajskej povodne a 8O-ročná história, kultúrne pamiatky a kultúrny život Maďarov v Československej, resp. Slovenskej republike.

Návštevníci hlavnej budovy múzea na Palatínovej ulici si môžu v súčasnosti pozrieť stále expozície o historickom vývoji Komárna a okolia od praveku do roku 1849 a národopis regiónu, v obrazárni maľby z 18. a 19. storočia, v Zichyho paláci Dejiny Komárna v rokoch 1849 - 1945 a expozíciu Významní komárňanskí rodáci: Mór Jókai, Franz Lehár, v Bašte VI. rímske kamenosochárske pamiatky a v martovskom roľníckom dome expozíciu ľudovej architektúry a bývania. Najnavštevovanejšími expozíciami komárňanského múzea v posledných rokoch boli výstava maďarského ľudového odevu z južného Slovenska Človek a kroj v roku 2003, ktorá je v súčasnosti inštalovaná v Dunajskej Strede, výstava o živote afrikológa Kálmána Kittenberga a Maďarská kalvária 1945-1948, ktorá je v Komárne prístupná do konca augusta. Expozícia v jeseni poputuje do Maďarska a ďalších štátov Európskej únie.