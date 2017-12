Filmové kluby premietnu do mája deväť zaujímavých filmov

6. jan 2005 o 19:36 SITA

BRATISLAVA 6. januára (SITA) - Pre návštevníkov filmových klubov pripravila Asociácia slovenských filmových klubov na prvých päť mesiacov deväť premiérových titulov. Prvým z nich bude 20. januára snímka Čínska odysea od režiséra Jeffrey Laua. Rozprávkový príbeh plný smiechu, lásky, priateľstva a akčných scén, sa stal najlepším honkongským filmom roka 2002. Ďalším zaujímavým titulom je dánsko-britský film Wilbour sa chce zabiť, ktorý získal viacero ocenení na rôznych filmových festivaloch. Do filmových klubov sa dostane vo februári, rovnako ako aj francúzsky film Gombíková vojna. Kúzlo tohto čiernobieleho detského filmu trvá už od roku 1962 a podmaňuje si celé generácie.

Pre milovníkov súčasného francúzskeho filmu je na marec pripravená snímka Žiadostivé telá. Odvážnu milostnú drámu troch ľudí nakrútil mladý úspešný režisér Xavier Gianoli v roku 2003. Absurdný humor si vychutnajú návštevníci klubov v snímke Stratený v La Mancha, za ktorou stojí ako scenárista Terry Gilliam zo známeho Lietajúceho cirkusu Monty Pythona. Postavu reklamného agenta, ktorý sa dostane do čias Dona Quijota, si zahral Johnny Depp. Snímka bude mať premiéru v marci.

V apríli sa do kín chystajú Príbehy obyčajného šialenstva z dielne českého režiséra Petra Zelenku. Kolotoč komických situácií plných absurdity každodenného „obyčajného šialenstva" už otestovali diváci v českých, slovenských aj poľských divadlách, kde sa rovnomenné predstavenie priebežne hrá od roku 2001. Ďalším aprílovým titulom je francúzsky film Exil. Režisér Tony Gatlif v ňom predstavil príbeh detí emigrantov, ktoré sa vydajú na cestu do vlasti svojich predkov. Poslednou aprílovou premiérou sú Poviedky z kuchyne od nórskeho režiséra Benta Hamera.

V máji do klubov zavíta film amerického nezávislého režiséra Roberta Altmana s názvom Company a ponúkne pohľad do zákulisia špičkového baletného telesa Joffrey Ballet z Chicaga. Je to film o procese tvorenia, nezhôd medzi profesnými a osobnými požiadavkami, o vzletoch a pádoch umeleckého remesla.

