Viedeň

OPERA

7. jan 2005 o 0:00

VOLKSOPER, Währinger Strasse

8. 1. Čajkovskij: Luskáčik o 19.00

9. 1. E. Humperdinck: O Janíčkovi a Marienke o 17.00

10. 1. F. v. Flotow: Marta o 19.00

12. 1. J. Strauss: Viedenská krv o 19.00

13. 1. Čajkovskij: Luskáčik o 19.30

STAATSOPER, Opernring 2

7. 1. Puccini: Tosca o 19.30

9. 1. W. A. Mozart: Čarovná flauta o 18.00

10. 1. G. Rossini: Barbier zo Sevilly o 20.00

11. 1. P. I. Čajkovskij: Luskáčik o 19.30

13. 1. W. A. Mozart: Don Giovanni o 19.00

HUDBA

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

7. 1. Riverside Stompers o 21.00

8. 1. Hot Jazz Ambassadors o 21.00

10. 1. Oskar Klein & Kathi Kern o 21.00

11. 1. Oskar Klein & Pick A Blues o 21.00

13. 1. Oskar Klein & Blue Note Six o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

7. - 13. 1. Step across the border: Bulharsko medzi inými - M. Leviev, A. Vapirov, T. Spassov, W. Blagoev, G. Kornasov o 20.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER, Dr. Karl-Lueger-Ring 2

7. 1. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 19.30

8. 1. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

10. 1. F. Schiller: Don Carlos o 19.00

11. 1. Th. Bernhard: Sila zvyku o 19.00

13. 1. C. Schlingensief/E. Jelinek: ATTA ATTA o 18.00

THEATER IN DER JOSEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

7. 1. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

8. 1. Moliére: Zdravý nemocný o 19.30

9. 1. A. Gmeyner: Automatický bufet o 20.00

10. 1. J. Nestroy: Kampl o 19.30

13. 1. A. Schnitzler: Slečna Elsa o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 9. 1. Cecil Beaton. Portréty

Wien Museum Karlsplatz, Nám. Karlsplatz

do 9. 1. Henri Cartier-Bresson

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

do 9. 1. Bauhaus - mobiliár. Prehliadka legendy

Rakúske divadelné múzeum, Lobkowitzplatz 2

do 16. 1. Hans Moser

do 20. 2. Viedenské striebro

Secesia, Friedrichstrasse 12

do 30. 1. Albert Oehlen

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 30. 1. Alexander Rodčenko, Moskva

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 31. 1. Schiele - krajinky

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 20. 2. Klasicizmus a biedermeier

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 2. Alex Katz

do 28. 3. Marc Chagall, Biblické mýty

Rubens vo Viedni. 3 múzeá, 100 obrazov.

do 27. 2. Umeleckohistorické múzeum, Maria-Theresien-Platz

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

Obrazáreň Akadémie výtvarných umení, Schillerplatz 3

Künstlerhaus, Karlsplatz 5

do 28. 3. Stará Viedeň - mesto, ktoré nikdy nebolo

OTVÁRACIE ČASY VYBRANÝCH VIEDENSKÝCH MÚZEÍ

Albertina, Albertinaplatz 1

10.00 - 18.00

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

10.00 - 19.00

Belvedere, Rakúska galéria, Prinz-Eugen-Strasse

10.00 - 18.00

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

10.00 - 18.00

Hofmobilendepot, Viedenské múzeum nábytku, Andreasgasse 7

10.00-18.00

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

10.00 - 19.00

Umeleckohistorické múzeum, Maria-Theresien-Platz

10.00 - 18.00

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

10.00 - 19.00

Muzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

9.00 - 20.00

Wien Museum Karlsplatz, Nám. Karlsplatz

9.00 - 18.00

Vystúpenia artistov spestrujú večerné menuNezvyčajné divadlo spojené s gurmánskymi špecialitami - to je Palazzo v metropole Rakúska. Palazzo je cirkus, varieté s exkluzívnou kuchyňou známeho rakúskeho kuchára Reinharda Gerera. Delikátne večerné menu spestruje hosťom program prvotriednych artistov a umelcov z celého sveta, medzi inými mágovia, artisti na trampolínach, žongléri či speváci. Atmosféru večera dopĺňa hudba salónneho orchestra Palazza. Jeho repertoár siaha od džezu, latinskoamerickej hudby, dixielandu a swingu až po klasickú hudbu.

Okrem zaujímavého celovečerného programu ponúka Palazzo štvordielne menu. Hostia si pochutnajú napríklad na marinovanom tuniakovi na teľacích filetách, viedenskej zemiakovej polievke s maslovým rezňom či srnčích medailónikoch na borievkach.

Palazzo sa nachádza na nám. Rotundenplatz vo viedenskom Prátri (ulice Südportalstrasse/Kaiserallee). Za celovečerný program s menu zaplatia hostia od 89 do 129 eur, v závislosti od miesta v lóži alebo priamo v manéži. Palazzo s večernou šou je otvorené do konca februára od utorka do soboty od 19.30 a v nedeľu od 18.00.

Moskva pohľadom Alexandra Rodčenka

Jedného z najdôležitejších zástupcov ruského fotografického umenia, maliara i grafika Alexandra Rodčenka (1891 - 1956) prezentuje prostredníctvom jeho snímok Moskvy ešte do 30. januára Židovské múzeum mesta Viedeň.

Ako fotografa zaujímal Rodčenka nielen priestor a perspektíva, ale i architektonická forma v obraze. Neustále experimentoval s variantmi kompozičnej výstavby a uhlom snímok. Témami jeho fotografií boli často detaily domov, v ktorých žil. V meste volil vtáčiu perspektívu ako najmenej prepracovanú a najaktuálnejšiu. Fascinoval ho aj všedný život koncom 20-tych a začiatkom 30-tych rokov.

Rodčenkove fotografie pôsobia ako pohľadnice - každá z nich je nezávislým, samostatným faktom o živote v meste. V roku 1932 vyšli jeho snímky Moskvy ako séria pohľadníc a bola to jedna z prvých autorizovaných fotosérií v dejinách sovietskej fotografie.

Židovské múzeum sa nachádza v centre Viedne na ulici Dorotheergasse 11 a je otvorené od nedele do piatku od 10.00 do 18.00, vo štvrtok až do 20.00.

Tomoko Sawadaovú fascinujú variácie vlastnej osobyRakúske Múzeum úžitkového umenia MAK prezentuje výstavu japonskej umeleckej fotografky Tomoko Sawadaovej pod názvom Desire to Mimic (Túžba po mimike). Pre svoju sériu pasových fotografií ID-400 sa 26-ročná umelkyňa "prezliekla" do viac ako 400 najrôznejších rolí. Zvyčajne slúžia fotoautomaty na to, aby sa osoby dali na ich základe identifikovať. To však neplatí v prípade Tomoko Sawadaovej. Umelkyňa je majsterkou v produkovaní rôznych sociálnych rolí pred kamerou. Tomoko Sawadaová vytvára neopakujúce sa obrazy, nie rôznych ľudí, ale vždy iné variácie vlastnej osoby od obchodnej zástupkyne až po mníšku či fanúšičku.

Okrem maškarád plných humoru vystavuje japonská umelkyňa i fotosériu s názvom Kostým. Až do najmenšieho mimického detailu inscenuje subtílnu uniformitu dnešného pracovného sveta a rúca tak zaužívané klišé. Pre výstavu vo viedenskom MAK-u vytvorila umelkyňa mnohostranného vlastného sebazobrazovania vtipné verzie istého riaditeľa múzea.

Rakúske Múzeum úžitkového umenia MAK sa nachádza na ulici Stubenring 5 a je otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, v utorok do 24.00. Výstavu Desire to Mimic si môžu záujemcovia pozrieť do 6. februára.

Na etiópskej káve z Café Hawelka si pochutnáte už i domaLegendou viedenských kaviarní sú manželia Jozefína a Leopold Hawelkovci, ktorí tvoria nerozlučnú dvojicu už viac ako 60 rokov vo vlastnom Café Hawelka. Kaviareň sa nachádza v centre viedenskej metropoly na ulici Dorotheerstrasse 6 a je jedným z obľúbených miest na posedenie domácich i zahraničných hostí.

Nielen čerstvé, doma pečené buchty pani Jozefíny Hawelkovej, ale i celkovú atmosféru si pochvaľujú návštevníci tejto kaviarne. Teraz si priatelia Café Hawelka môžu preniesť časť jeho atmosféry i domov. Dom pána Hawelku pripravil do voľného predaja dve kávové špeciality: mokka kávu Leopold a viedenskú melanž Jozefína. Mokka Leopold pochádza z africkej Etiópie, ktorá je domovom najlepšej mokka kávy na svete. Základom druhej, viedenskej melanže Jozefína je dobre utajená receptúra zmesi a praženia. Špeciálna káva bude dostupná širokej verejnosti vo vybraných lahôdkarských a gurmánskych obchodíkoch.

Café Hawelka patrí k jednej z posledných európskych kaviarní s literárnou a umeleckou tradíciou. Kaviareň je aj po desaťročiach stále miestom stretnutí umelcov, hudobníkov a literátov.