Streisandová pripavuje album spolu s Barrym Gibbom

Londýn 7. januára (TASR) - Filmová a muzikálová hviezda Barbra Streisandová (62) pracuje v súčasnosti s Barrym Gibbom z legendárnej skupiny Bee Gees na ...

7. jan 2005 o 15:22 TASR

Londýn 7. januára (TASR) - Filmová a muzikálová hviezda Barbra Streisandová (62) pracuje v súčasnosti s Barrym Gibbom z legendárnej skupiny Bee Gees na novom albume.

Gibb podľa najnovšieho Streisandovej vyjadrenia pre britský bulvárny denník Sun píše pre nový album piesne. Na novom nosiči budú obaja spievať, fanúšikovia sa však ich spoločného koncertu nedočkajú.

"Nikdy už nepôjdem na turné, tak ako som to robila v minulosti," vyznala sa Streisandová. Podľa jej slov by ju jednoducho stálo priveľa energie zaspievať za večer 30 skladieb. "Okrem toho úprimne povedané nemám v láske priveľa takejto práce," dodala speváčka a herečka. Neprezradila ani kedy príde nový album do predaja.