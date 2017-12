SuperStar: Štvrtá semifinálová desiatka mala niekoľkých "pacientov"

7. jan 2005 o 16:46 TASR

Bratislava 7. januára (TASR) - Chrípka či nádcha si nevyberá, a tak sa hneď niekoľko "pacientov" dnes našlo aj v štvrtej semifinálovej desiatke speváckej súťaže Slovensko hľadá SuperStar.

Ten správny pocit istoty na pódiu komplikovali podaktorým prechladnutie či nedoliečené zdravotné problémy spred niekoľkých dní. Hoci choroba všetkým prekážala, našli sa aj takí, ktorým sa miestami zachrípnutý hlas v prejave zišiel. "V niektorých pasážach mi choroba pomohla, pretože je to pesnička, ktorú by mala spievať černoška s riadne zachrapčaným hlasom. Na druhej strane na to ale nie som zvyknutá a nebola som na to veľmi pripravená," povedala s úsmevom po súťaži Júlia Smolková, ktorá sa vo štvrtom semifinálovom kole predviedla skladbou Killing Me Softly. Jej kolegyni Tunde Gogolovej zdravotné problémy dosť prekážali. "Nebola to farba môjho hlasu," posťažovala sa po nakrúcaní a pripustila, že ak by sa dalo, za týždeň by celkom rada prijala reparát. Zdravotne fit nebol ani ďalší súťažiaci Jaroslav Závodský. "Hlas bol neovládateľný a mal som čo robiť, aby som to udržal," dodal Jaroslav a podobne bol na tom aj Tomáš Bezdeda, ktorému sa však už na "ostrej" spievalo aspoň trochu lepšie ako napríklad na generálke.