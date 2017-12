Skupina Queen odmietla spolupracovať s Williamsom

9. jan 2005 o 19:05 TASR

Londýn 9. januára (TASR) - Britský spevák Robbie Williams (30) vyhlásil, že je z rozhodnutia členov legendárnej skupiny Queen sklamaný. Tí sa pri reformácii skupiny rozhodli, že nie je vyhovujúcim kandidátom a za nového člena a najmä vokalistu pri tohtoročnom turné pasovali lídra rokových skupín Bad Company a Free Paula Rodgersa (55). Informoval o tom časopis Digitalspy.

"Dal by som za to čokoľvek, len aby som mohol s tými chlapcami spievať. Aké by to bolo ďcoolď? Spieval som soundtrack We are the Champions k filmu a skupina mi povedala, že robím dobrú prácu," reaguje.

Basista skupiny John Deacon tvrdí: "Nechcem byť hrubý, ale Robbie nie je Freddie Mercury. Freddieho nemôže nikto nikdy nahradiť - a najmä nie on."