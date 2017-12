U2 vyrážajú na svetové turné

9. jan 2005 o 23:30 TASR

Londýn 9. januára (TASR) - Legendárna skupina U2 bola nútená odložiť svetové turné plánované na marec tohto roka. Vystúpenia pod názvom How To Dismantle An Atomic Bomb mali začal 1. marca v Miami. Informuje o tom internetová stránka NME.com.

Desaťmesačné turné zahŕňa neuveriteľných 114 vystúpení. Okrem toho sa skupina vo februári predvedie i na odovzdávaní cien Grammy awards, na ktorú je za svoju poslednú pieseň Vertigo nominovaná dokonca trikrát. O mesiac neskôr si ich budú môcť fanúšikovia naživo vychutnať pri ich uvedení do Rock & rollovej sály slávy v New Yorku.

Nový singel skupiny s názvom Sometimes You Canďt Make It On Your Own uzrie očakávané svetlo slávy 7. februára.