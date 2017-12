CD / Soundtracky

10. jan 2005

The Girl Next Door

Edel Records / Warner Music

Soundtrack k filmu Sexbomba od vedľa prináša zvláštnu zmes popu a trip-hopu - Sneaker Pimps, rap-metalu - Methods of Mayhem, piesní pre pamätníkov - Thunderclap Newman, Lynyrd Skynyrd, Harry Nilsson či Echo & the Bunnymen i elektroniky v podobe pôvodných orchestrálnych kompozícií Paula Haslingera.

Album patrí k tým, ktoré sa dajú počúvať i bez toho, aby ste videli film. Naopak, jeho fanúšikom určite bude prekážať, že najlepšie skladby, ktoré vo filme odzneli - This Years Love (David Gray), Under Presure (David Bowie a Queen), One Fine Day (Alastair Brinks), či Barba O'Riley (The Who), na soundtracku nenájdu. Žeby sa chystalo CD More Music from The Girl Next Door?

Bridget Jones: The Edge of Reason

Geffen Records / Warner Music

Renée Zellwegerová sa vrátila ako Bridget Jonesová. Podobne ako producenti tejto romantickej komédie i vydavatelia soundtracku sa pokúsili dodržať úspešný recept z prvého dielu. A tak pripravili zmes veľkých hviezd (Sting, Annie Lennox) a vychádzajúcich hviezdičiek, cover verzie známych hitov (Stop, Your Love Is King), osvedčenú klasiku (I'm Not In Love od 10CC, I Believe In A Thing Called Love) a zopár noviniek (Robbie Williams).

Hoci nechýbajú Beyonce, Mary J. Blige, Dido či Kylie Minogue, soundtrack je síce dobrý, ale nie tak ako jeho predchodca.

Bodysong. Johnny Greenwood

EMI Records

V rámci projektu Filmostrada bol vlani u nás uvedený i umelecký dokument Simona Pummella zachytávajúci život človeka od jeho splodenia až po smrť. O hudbu k nemu sa postaral Johnny Greenwood, gitarista Radiohead. A v tomto prípade i multiinštrumentalista.

Vytvoriť clivú, nervnú atmosféru mu pomáhali sláčikové kvarteto, bicie, dychy i brat Colin na base. Ak si kúpite tento album, dúfajúc, že to bude čosi ako ďalšia "radovka" Radiohead, budete asi prekvapení. Na druhej strane zistíte, aký veľký bol Greenwoodov podiel na jej albumoch Kid A či Amnesiac. Jeho zmes minimalizmu, polyfónie a freejazzu je viac než dôstojným vstupom medzi skladateľov filmovej hudby. (mu)