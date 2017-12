USA: Farenheit 9/11 bol zvolený za najobľúbenejší film roku 2004

Los Angeles 10. januára (TASR) - Dokumentárny film Farenheit 9/11 režiséra Michaela Moora, mimoriadne kritický voči americkej vláde, zvolilo americké ...

10. jan 2005 o 9:29 TASR

Los Angeles 10. januára (TASR) - Dokumentárny film Farenheit 9/11 režiséra Michaela Moora, mimoriadne kritický voči americkej vláde, zvolilo americké publikum za najobľúbenejší spomedzi všetkých filmov roku 2004. Ako najpopulárnejšia filmová dráma vzišla z reprezentatívneho prieskumu snímka Mela Gibsona Umučenie Krista.

Farenheit 9/11 sa presadil v noci nadnes pri udeľovaní People's Choice Awards voči favorizovanému animovanému filmu Shrek 2. Tvorca dokumentu o udalostiach, ktoré predchádzali a nasledovali po teroristických útokoch na USA Michael Moore, ktorého publikum privítalo na show stanice CBS obrovskými ováciami, venoval cenu všetkým Američanom, čo "dnes v Iraku stratili synov a dcéry".

Moore považuje ocenenie publikom za žiadosť, aby urobil viac filmov, ako je Farenheit 9/11. V snímke Moore vykreslil prezidenta Georgea W. Busha a vedúcich predstaviteľov americkej vlády ako nezodpovedných vojnových štváčov.

Mel Gibson, rovnako zjavne dojatý cenou, objasnil, že svoj film o Ježišovi musel realizovať mimo etablovaného štúdiového systému. Za úspech môže ďakovať výlučne záujmu a ohlasu publika.

Nominácia a rozdeľovanie cien sa pre People's Choice Awards uskutočňuje po 30 rokov prostredníctvom mechanizmu reprezentatívneho prieskumu. Niekoľko uplynulých rokov sa okrem zohľadňuje i hlasovanie na internete.

Kompletný zoznam víťazov:

_ film: Fahrenheit 9/11

_ dramatická snímka: Utrpenie Krista

_ komédia: Shrek 2

_ animovaný film: Shrek 2

_ najobľúbenejšia sekvencia: Shrek 2

_ kreslená filmová hviezda: Somárik v Shrek 2 (dabovaný Eddiem Murphym)

_ filmový lotor: Víla v Shrek 2 (dabovaná Jennifer Saundersovou)

_ obľúbený filmový vzťah: Drew Barrymorová a Adam Sandler 50-krát a stále po prvý raz

_ ženská filmová hviezda: Julia Robertsová

_ mužská filmová hviezda: Johnny Depp

_ ženská akčná filmová hviezda: Angelina Joliová

_ mužská akčná filmová hviezda: Will Smith

_ vzorová dáma: Renee Zellwegerová

_ vzorový džentlmen: Brad Pitt

_ ženská komediálna filmová hviezda: Ellen DeGeneresová

_ mužská komediálna filmová hviezda: Jim Carrey

_ dramatický televízny seriál: CSI: Crime Scene Investigation

_ komediálny televízny seriál: Will & Grace

_ nový dramatický televízny seriál: Desperate Housewives

_ nový komediálny televízny seriál: Joey

_ ženská televízna hviezda: Marg Helgenbergerová

_ mužská televízna hviezda: Matt LeBlanc

_ hostiteľ nočnej diskusnej šou: David Letterman

_ hostiteľ dennej diskusnej šou: Ellen DeGeneresová

_ Reality show _ súťaž: American Idol

_ Reality show _ prepracovaná: Extreme Makeover Home Edition

_ Reality show _ 24/7: Newlyweds: Nick & Jessica

_ najobľúbenejší úsmev : Julia Robertsová

_ najobľúbenejší účes: Jennifer Garnerová

_ najobľúbenejšia vizáž: Kate Hudsonová

_ najobľúbenejšia skupina: U2

_ speváčka: Alicia Keys

_ spevák: Usher

_ najobľúbenejší remake: The First Cut is the Deepest do Sheryl Crowovej

_ najobľúbenejšia spoločná pesnička: Yeah od Usher/LilJon/Ludacris

_ skupina country: Brooks & Dunn

_ speváčka country: Shania Twainová

_ spevák country: Tim McGraw